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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-روسيا-تستخدم-تكتيك-الضربة-المزدوجة-1083431425.html
إعلام: روسيا تستخدم تكتيك "الضربة المزدوجة"
إعلام: روسيا تستخدم تكتيك "الضربة المزدوجة"
أعربت مجلة عسكرية غربية عن تقديرها للتقنية الجديدة لعلماء الصواريخ الروس. لزيادة الكفاءة، يتم إطلاق عدة صواريخ في نفس الوقت لهدف واحد، وبعد مرور بعض الوقت يصل... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T07:38+0000
2023-11-24T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت المجلة: "لقد فاجأ التغيير في التكتيكات جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين اعتادوا على الضربات الفردية".وبحسب المجلة ، فإن خلال الهجوم الأخير على مبنى في مقاطعة زابوروجيه، حيث كان يعقد اجتماع لهيئة قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وصل صاروخان من طراز إسكندر لأول مرة. وبعد دقائق قليلة، عندما تجمع الناجون في موقع الانفجار، وقع انفجار آخر، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا في صفوف الجيش الأوكراني.وأشارت مجلة "Army Recognition" إلى أن التقنية الجديدة تتطلب المزيد من استهلاك الذخيرة. ووفقا للمجلة العسكرية فإن الضربات المزدوجة - أو حتى الثلاثية - هي تأكيد غير مباشر على أن صناعة الدفاع الروسية زادت إنتاج وتوريد الصواريخ العملياتية التكتيكية للقوات.وتعد منظومة " Iskander OTRK" بأنها قادرة على إطلاق صاروخين على أهداف مختلفة خلال دقيقة واحدة. أو ربما واحدة في وقت واحد.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية، بأن المروحية القتالية الروسية "كا-52 التمساح" تشكل تهديدا خطيرا للقوات الأوكرانية على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-سلاح-روسي-يسبب-صداعا-لقوات-كييف-1083416030.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: روسيا تستخدم تكتيك "الضربة المزدوجة"

07:38 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورقاذف صواريخ "إسكندر"
قاذف صواريخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعربت مجلة عسكرية غربية عن تقديرها للتقنية الجديدة لعلماء الصواريخ الروس. لزيادة الكفاءة، يتم إطلاق عدة صواريخ في نفس الوقت لهدف واحد، وبعد مرور بعض الوقت يصل صاروخ آخر، صاروخ تحكم.
وقالت المجلة: "لقد فاجأ التغيير في التكتيكات جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين اعتادوا على الضربات الفردية".
وبحسب المجلة ، فإن خلال الهجوم الأخير على مبنى في مقاطعة زابوروجيه، حيث كان يعقد اجتماع لهيئة قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وصل صاروخان من طراز إسكندر لأول مرة. وبعد دقائق قليلة، عندما تجمع الناجون في موقع الانفجار، وقع انفجار آخر، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا في صفوف الجيش الأوكراني.
وأشارت مجلة "Army Recognition" إلى أن التقنية الجديدة تتطلب المزيد من استهلاك الذخيرة. ووفقا للمجلة العسكرية فإن الضربات المزدوجة - أو حتى الثلاثية - هي تأكيد غير مباشر على أن صناعة الدفاع الروسية زادت إنتاج وتوريد الصواريخ العملياتية التكتيكية للقوات.
كلاشينكوف تكشف عن سلاح فتاك بذكاء اصطناعي قتالي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
إعلام أمريكي يكشف عن سلاح روسي يسبب "صداعا" لقوات كييف
أمس, 13:30 GMT
وتعد منظومة " Iskander OTRK" بأنها قادرة على إطلاق صاروخين على أهداف مختلفة خلال دقيقة واحدة. أو ربما واحدة في وقت واحد.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية، بأن المروحية القتالية الروسية "كا-52 التمساح" تشكل تهديدا خطيرا للقوات الأوكرانية على خط المواجهة.
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