https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-زيلينسكي-يتخبط-في-يأسه-1083433775.html
إعلام: زيلينسكي يتخبط في يأسه
إعلام: زيلينسكي يتخبط في يأسه
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بدأ يدرك بوضوح أن حلفاءه أصبحوا أقل ثقة بشكل متزايد في إمكانية التوصل إلى... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T08:50+0000
2023-11-24T08:50+0000
2023-11-24T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة The American Conservative أن زيلينسكي وصل إلى اليأس، حيث لا أحد يؤمن بانتصاره بقدر ما يؤمن به، حتى قادته العسكريين أصبحوا مترددين في تنفيذ أوامره للقيام بعمليات هجومية غير فعالة.وتشير الصحيفة أنه في الظروف التي تنفد فيها موارد كييف البشرية وينفد صبر مؤيديها، فمن الضروري الانتقال إلى الدبلوماسية.وأضافت الصحيفة بالقول: إنه "يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الصراع، سواء لوقف تدمير أوكرانيا أو منع التصعيد".وبرأي الصحيفة، فإن الدعم الغربي آخذ في الضعف وحتى في الحزب الديمقراطي الأمريكي يفقدون الأمل في نجاح أوكرانيا.وتشير وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأوا يشعرون بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231122/زيلينسكي-يعترف-بأمر-خطير-ويتحدث-عن-السحر--1083371593.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: زيلينسكي يتخبط في يأسه
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بدأ يدرك بوضوح أن حلفاءه أصبحوا أقل ثقة بشكل متزايد في إمكانية التوصل إلى نهاية إيجابية للصراع في كييف.
وذكرت صحيفة The American Conservative أن زيلينسكي وصل إلى اليأس، حيث لا أحد يؤمن بانتصاره بقدر ما يؤمن به، حتى قادته العسكريين أصبحوا مترددين في تنفيذ أوامره للقيام بعمليات هجومية غير فعالة.
وتشير الصحيفة أنه في الظروف التي تنفد فيها موارد كييف البشرية وينفد صبر مؤيديها، فمن الضروري الانتقال إلى الدبلوماسية.
وأضافت الصحيفة بالقول: إنه "يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الصراع، سواء لوقف تدمير أوكرانيا أو منع التصعيد".
وبرأي الصحيفة، فإن الدعم الغربي آخذ في الضعف وحتى في الحزب الديمقراطي الأمريكي يفقدون الأمل في نجاح أوكرانيا.
وتشير وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأوا يشعرون بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.