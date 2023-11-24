https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-غربي-الآراء-الأوكرانية-التي-تدعو-للسلام-مع-روسيا-قليلة-لكنها-تزداد-باطراد-1083429828.html
إعلام غربي: الآراء الأوكرانية التي تدعو للسلام مع روسيا قليلة لكنها تزداد باطراد
إعلام غربي: الآراء الأوكرانية التي تدعو للسلام مع روسيا قليلة لكنها تزداد باطراد
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن بعض الأوكرانيين على استعداد للتضحية بالأراضي من أجل السلام مع روسيا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T07:00+0000
2023-11-24T07:00+0000
2023-11-24T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقريرها أن استطلاعات الرأي تظهر أن أقلية صغيرة ولكن متزايدة من الأوكرانيين تعتقد أن التنازلات الإقليمية لروسيا يمكن أن تكون ثمنًا لا مفر منه للسلام.ويشير التقرير أن المساعدات الغربية لا تساعد أوكرانيا، وأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من إحراز تقدم كبير خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، يقول المسؤولون الأوروبيون إنهم يستعدون لسيناريو يمكن أن ينخفض فيه الدعم الأمريكي.ويتابع التقرير أن كييف تشعر بخيبة أمل لأن بعض الحلفاء لم يفهموا تمامًا حجم الوضع على الجبهة وقللوا من قوة خطوط الدفاع الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-صيني-يتحدث-عن-عويل-في-مكتب-زيلينسكي-بسبب-انهيار-كييف-1083401398.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام غربي: الآراء الأوكرانية التي تدعو للسلام مع روسيا قليلة لكنها تزداد باطراد
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن بعض الأوكرانيين على استعداد للتضحية بالأراضي من أجل السلام مع روسيا.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقريرها أن استطلاعات الرأي تظهر أن أقلية صغيرة ولكن متزايدة من الأوكرانيين تعتقد أن التنازلات الإقليمية لروسيا يمكن أن تكون ثمنًا لا مفر منه للسلام.
ويشير التقرير أن المساعدات الغربية لا تساعد أوكرانيا، وأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من إحراز تقدم كبير خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، يقول المسؤولون الأوروبيون إنهم يستعدون لسيناريو يمكن أن ينخفض فيه الدعم الأمريكي.
ويتابع التقرير أن كييف تشعر بخيبة أمل لأن بعض الحلفاء لم يفهموا تمامًا حجم الوضع على الجبهة وقللوا من قوة خطوط الدفاع الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.