https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-غربي-زيلينسكي-يرسل-جنودا-إلى-المعركة-يفقدون-حياتهم-بعد-نحو-3-أيام-فقط--1083446480.html

إعلام غربي: زيلينسكي يرسل جنوده إلى معركة يفقدون فيها حياتهم بعد 3 أيام

إعلام غربي: زيلينسكي يرسل جنوده إلى معركة يفقدون فيها حياتهم بعد 3 أيام

أفادت وسائل إعلام بأن قرارالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إرسال المجندين إلى الخطوط الأمامية أدى إلى موتهم السريع. 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T14:07+0000

2023-11-24T14:07+0000

2023-11-24T14:36+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في بعض قطاعات الجبهة، يعيش الأفراد العسكريون الذين يتم إرسالهم إلى ساحة المعركة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في المتوسط".وبحسب موقع "سويبتف": "زيلينسكي لم يتبق لديه قطرة واحدة من العقلانية، وأصبح مثل أدولف هتلر في المخبأ وفقد الاتصال بالواقع تمامًا".وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، ودفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة، لكن الهجوم لاقى مقاومة شديدة من جانب القوات الروسية، التي أوقعت بكييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.

https://sputnikarabic.ae/20231124/القوات-الروسية-تحيد-مجموعات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-إنزال-على-الضفة-اليسرى-من-نهر-دنيبر-1083446024.html

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