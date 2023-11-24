https://sputnikarabic.ae/20231124/إيران-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-يعتبر-فشلا-كاملا-وهزيمة-مطلقة-لنتنياهو-1083437890.html
إيران: وقف إطلاق النار في غزة يعتبر فشلا كاملا وهزيمة مطلقة لنتنياهو
إيران: وقف إطلاق النار في غزة يعتبر فشلا كاملا وهزيمة مطلقة لنتنياهو
قال مستشار الشؤون السياسية للمرشد الإيراني، علي شمخاني، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار، الذي بدأ صباحا في قطاع غزة، بين حركة حماس وإسرائيل، يعتبر فشلا كاملا... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T10:18+0000
2023-11-24T10:18+0000
2023-11-24T10:18+0000
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وأضاف شمخاني، عبر حسابه على موقع "إكس": "حماس لم تدمر، وثابتة على مواقفها، وبنيتها التحتية لا تزال فعالة خاصة الأنفاق؛ والأسرى لم يفرج عنهم، بل سيتم تبادلهم".وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أول اتفاق واسع النطاق، منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.ويقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية لمدة 4 أيام، وتشمل تبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين.ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران: وقف إطلاق النار في غزة يعتبر فشلا كاملا وهزيمة مطلقة لنتنياهو
قال مستشار الشؤون السياسية للمرشد الإيراني، علي شمخاني، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار، الذي بدأ صباحا في قطاع غزة، بين حركة حماس وإسرائيل، يعتبر فشلا كاملا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف شمخاني
، عبر حسابه على موقع "إكس": "حماس لم تدمر، وثابتة على مواقفها، وبنيتها التحتية لا تزال فعالة خاصة الأنفاق؛ والأسرى لم يفرج عنهم، بل سيتم تبادلهم".
وتابع: "أهداف نتنياهو، المعلنة بعد 50 يوما من الإبادة الجماعية العنصرية، لم تتحقق؛ وذلك هزيمة مطلقة".
وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أول اتفاق واسع النطاق، منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية لمدة 4 أيام، وتشمل تبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين.
ودخل وقف إطلاق النار
في قطاع غزة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.