https://sputnikarabic.ae/20231124/اخترق-القبة-الحديديةتقرير-يكشف-عن-إنقاذ-المخابرات-التركية-لمهندس-فلسطيني-من-أيدي-الموساد-1083432939.html

"اخترق القبة الحديدية"...تقرير يكشف عن إنقاذ المخابرات التركية لمهندس فلسطيني من أيدي "الموساد"

"اخترق القبة الحديدية"...تقرير يكشف عن إنقاذ المخابرات التركية لمهندس فلسطيني من أيدي "الموساد"

كشفت وسائل إعلام تركية عن عملية نفذتها المخابرات التركية لإنقاذ شاب فلسطيني من أيدي "الموساد" الإسرائيلي، بعد نجاحه في اختراق نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T08:16+0000

2023-11-24T08:16+0000

2023-11-24T08:16+0000

العالم

أخبار فلسطين اليوم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083432781_0:14:601:352_1920x0_80_0_0_1ab849c347298f247386db068ce56dfe.jpg

نشرت صحيفة "صباح" التركية تفاصيل العملية التي نفذتها المخابرات التركية، التي تعود تفاصيلها إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حينما اختطف فريق من الموساد مهندس برمجيات فلسطيني يعرف باسم عمر أ، في كوالالمبور.بحسب الصحيفة، فإن المهندس الفلسطيني تمكن من اختراق برمجية منظومة القبة الحديدية، بين عامي 2015 و2016، الأمر الذي تسبب بحالة عجز للقبة الحديدية عن التصدي لصواريخ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.وبعد 3 سنوات من البحث، تمكنت المخابرات الإسرائيلية التعرف على الشخص الذي تمكن من اختراق برمجية "القبة الحديدية"، والذي حل اسم "عمر" وهو من مواليد 1991، خريج قسم برمجة علوم الكمبيوتر في جامعة غزة الإسلامية.قدّم شلبي عرضا للمهندس الفلسطيني بقيمة 10 آلاف دولار، لإنشاء برنامج برمجيات خاص لصالح الشركة، والتي (الشركة) سرعان ما أرسلت المبلغ عن طريق شخص عرف باسم جون فوستر، الذي استلم المهمة من شلبي في يونيو 2022.وفي شهر يونيو من عام 2022، سلّم المهندس الفلسطيني البرنامج الذي عمل عليه لشخص باسم نيكولا رادونيج، في أحد الفنادق في منطقة كاراكوي في إسطنبول، ليقدم له رادونيج عرضا للعمل مقابل 5200 دولار للعمل معهم في تركيا أو الانتقال للعمل معهم من البرازيل وبراتب يصل لـ20 ألف دولار.وأدعى رادونيج أن لديه معارف في إدارة الهجرة التركية في إسطنبول، ويمكنه مساعدة المهندس الفلسطيني في الحصول على جواز سفر بشكل سريع بمجرد الحصول على عنوان إقامته في المدينة التركية، مصرّا في الوقت نفسه على "عمر" بضرورة السفر خارج تركيا بحجة أن الشركة بحاجة له.تدخلت المخابرات التركية عبر قسم "مكافحة التجسس"، محذّرةً المهندس الفلسطيني من السفر خارج تركيا، والذي كان قد قرر السفر إلى ماليزيا للسياحة لمدة 15 يوما، وكانت المخابرات التركية على علم بالعروض التي يتلقاها ومن أي جهة، لتضع في الوقت ذاته برنامج تعقب بهاتف "عمر" .وعندما علمت المخابرات التركية بعملية الاختطاف وجهت طلبا لنظيرتها في ماليزيا مرفقًا بإحداثيات الأماكن التي تواجد فيها المهندس الفلسطيني، فقامت فرقة من القوات الخاصة الماليزية بهجوم مفاجئ تمكنت من خلاله من تحرير المهندس الفلسطيني من أيدي الموساد.وبعدها تم نقل المهندس عمر إلى تركيا ووُضع تحت حماية جهاز الاستخبارات التركية، والتي ذكرت أن الحادثة ليست بالأولى حيث قام الموساد بقتل مهندس كهربائي فلسطيني من "حماس"، يعرف باسم فادي محمد البطش، وذلك على يد سائقي دراجات نارية عملوا لصالح الموساد.

https://sputnikarabic.ae/20231123/نتنياهو-وجهت-تعليمات-للموساد-التحرك-ضد-قادة-حماس-في-أي-مكان-في-العالم-1083399156.html

https://sputnikarabic.ae/20231008/رئيس-الموساد-السابق-يكشف-عن-مفاجآت-بشأن-عملية-طوفان-الأقصى-أمر-يفوق-الخيال-1081778758.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار تركيا اليوم