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https://sputnikarabic.ae/20231124/استطلاع-نصف-سكان-الولايات-المتحدة-يعارضون-سياسة-حكومتهم--1083438985.html
استطلاع: نصف سكان الولايات المتحدة يعارضون سياسة حكومتهم
استطلاع: نصف سكان الولايات المتحدة يعارضون سياسة حكومتهم
أشار استطلاع رأي إلى أن نصف الأمريكيين يعتقدون أن الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي اتخذتها حكومة بلادهم تضر بمصلحة مواطني البلد. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T10:54+0000
2023-11-24T10:54+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب نتائج استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالاشتراك مع مركز أبحاث NORC، فإن نصف الأمريكيين يعتقدون أن الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي تتخذها الحكومة تعمل ضد الأمريكيين أنفسهم.فيما لم يوافق هذا الرأي 39 في المئة ممن شملهم الاستطلاع.وكان استطلاع رأي قد جرى في وقت سابق من هذا العام، كشف أن الأمريكيين منقسمون بشأن أكبر القضايا التي تواجه ‏بلادهم.‏ووجد الاستطلاع، الذي جرى في الأول من نيسان/ أبريل، أن 30% من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية تواجه الأمة، بينما قال 20% إن المشكلة تكمن أكثر في التهديدات للديمقراطية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاع: نصف سكان الولايات المتحدة يعارضون سياسة حكومتهم

10:54 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أشار استطلاع رأي إلى أن نصف الأمريكيين يعتقدون أن الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي اتخذتها حكومة بلادهم تضر بمصلحة مواطني البلد.
بحسب نتائج استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالاشتراك مع مركز أبحاث NORC، فإن نصف الأمريكيين يعتقدون أن الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي تتخذها الحكومة تعمل ضد الأمريكيين أنفسهم.
فيما لم يوافق هذا الرأي 39 في المئة ممن شملهم الاستطلاع.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول، على 1163 ناخبًا مسجلاً، بنسبة خطأ إحصائي بلغت 4 نقاط مئوية.

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وكان استطلاع رأي قد جرى في وقت سابق من هذا العام، كشف أن الأمريكيين منقسمون بشأن أكبر القضايا التي تواجه ‏بلادهم.‏
ووجد الاستطلاع، الذي جرى في الأول من نيسان/ أبريل، أن 30% من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية تواجه الأمة، بينما قال 20% إن المشكلة تكمن أكثر في التهديدات للديمقراطية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
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