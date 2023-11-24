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تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231124/الخارجية-التركية-إسرائيل-لا-تريد-حل-الصراع-على-أساس-حل-الدولتين-1083448170.html
الخارجية التركية: إسرائيل لا تريد حل الصراع على أساس حل الدولتين
الخارجية التركية: إسرائيل لا تريد حل الصراع على أساس حل الدولتين
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تسعى إلى تقليص احتمال حل الصراع على أساس حل الدولتين، إلى الصفر. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T14:40+0000
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وقال الوزير التركي في قمة "ستراتكوم" الدولية للاتصالات الاستراتيجية: " إن إسرائيل تمارس التضليل بشكل مؤسسي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في محاولة لإقناع العالم من خلال إخفاء الحقيقة. والغرض من التضليل فيما يتعلق بالأزمة الحالية هو تبرير قتل أكثر من 14 ألف فلسطيني، بينهم ستة آلاف طفل، بقسوة تذكرنا بالعصور الوسطى، بدعوى الدفاع عن النفس".وبحسب الوزير التركي، فإن إسرائيل لهذا السبب تهاجم المستشفيات والمراكز الطبية، بدعوى وجود أنفاق تحتها، ومن ثم تلقي اللوم على الآخرين.ووصف فيدان أنه خطأ استراتيجي أن تقوم الولايات المتحدة بدعم حزب العمال الكردستاني المصنف بالإرهابي من قبل تركيا، بغرض القتال ضد مسلحي تنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا). وقال فيدان "نتوقع من الحلفاء ألا يميزوا بين الإرهابيين عند قتالهم".أشار الرئيس رجب طيب أردوغان، في رسالة بالفيديو، إلى المشاركين في القمة، إلى مقتل 64 صحفيا نتيجة الهجمات الإسرائيلية، ووفقا له، فإن عددا من وسائل الإعلام الغربية، حتى بعد مقتل زملائهم على يد الجيش الإسرائيلي، تواصل تغطية الصراع من جانب واحد، متعاطفة مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231124/وكالة-تنشر-قائمة-بأسماء-الدفعة-الأولى-من-الأسرى-الفلسطينيين-الذين-سيتم-الإفراج-عنهم-1083444166.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية التركية: إسرائيل لا تريد حل الصراع على أساس حل الدولتين

14:40 GMT 24.11.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تسعى إلى تقليص احتمال حل الصراع على أساس حل الدولتين، إلى الصفر.
وقال الوزير التركي في قمة "ستراتكوم" الدولية للاتصالات الاستراتيجية: " إن إسرائيل تمارس التضليل بشكل مؤسسي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في محاولة لإقناع العالم من خلال إخفاء الحقيقة. والغرض من التضليل فيما يتعلق بالأزمة الحالية هو تبرير قتل أكثر من 14 ألف فلسطيني، بينهم ستة آلاف طفل، بقسوة تذكرنا بالعصور الوسطى، بدعوى الدفاع عن النفس".
وبحسب الوزير التركي، فإن إسرائيل لهذا السبب تهاجم المستشفيات والمراكز الطبية، بدعوى وجود أنفاق تحتها، ومن ثم تلقي اللوم على الآخرين.
وشدد فيدان على أن "المحور الرئيسي لهذه القصة هو أن إسرائيل تحاول من خلال هذه التصرفات إخفاء احتلالها للقدس والضفة الغربية وغزة وإبطال حل الدولتين".
الفلسطينيون الذين لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة يعودون إلى منازلهم في شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة خلال الساعات الأولى من هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
وكالة تنشر قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم
13:15 GMT
ووصف فيدان أنه خطأ استراتيجي أن تقوم الولايات المتحدة بدعم حزب العمال الكردستاني المصنف بالإرهابي من قبل تركيا، بغرض القتال ضد مسلحي تنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا). وقال فيدان "نتوقع من الحلفاء ألا يميزوا بين الإرهابيين عند قتالهم".
أشار الرئيس رجب طيب أردوغان، في رسالة بالفيديو، إلى المشاركين في القمة، إلى مقتل 64 صحفيا نتيجة الهجمات الإسرائيلية، ووفقا له، فإن عددا من وسائل الإعلام الغربية، حتى بعد مقتل زملائهم على يد الجيش الإسرائيلي، تواصل تغطية الصراع من جانب واحد، متعاطفة مع إسرائيل.
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