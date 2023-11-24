https://sputnikarabic.ae/20231124/السيسي-يطالب-المجتمع-الدولي-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-منزوعة-السلاح---1083439333.html

السيسي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين منزوعة السلاح

السيسي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين منزوعة السلاح

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، وانضمامها إلى الأمم المتحدة، وأن تكون منزوعة السلاح، وتوجد فيها قوات... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T11:39+0000

2023-11-24T11:39+0000

2023-11-24T11:39+0000

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

مصر

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082027665_0:0:2704:1521_1920x0_80_0_0_023d774ec3a14cebb85f1e036dfb4ba2.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا: "مستعدون أن الدولة هذه تكون منزوعة السلاح، وأنه يكون فيها قوات من الناتو، أو الأمم المتحدة، أو قوات عربية، أو قوات أمريكية، حتى نحقق الأمن للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".وحذر السيسي من خطورة دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الخروج من قطاع غزة، واصفًا هذا الأمر بالخطير.وتابع السيسي: "أبلغت موقفنا للرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن بايدن أكد لي أنه لن يسمح بتهجير قسري خارج القطاع، وتم تأكيد الأمر مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا. من جانبي أكدت هذا بالأمس، وأكرره اليوم، نحن في مصر لن نسمح بذلك".وأردف السيسي: "أكثر من 60 أو 70 % من الضحايا هم مدنيون من النساء والأطفال، وهذا أمر لا بد من وضعه في الاعتبار".وشدد السيسي علي ضرورة وجود مناطق آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة، وليس في جنوبه فقط، لإيواء من فقدوا منازلهم؛ وأن على المجتمع الدولي تقديم مساعدات تكفي لإغاثة المدنيين، الذين يعانون في القطاع.وفي السياق نفسه، طالب رئيس الوزراء الإسباني، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، باستمرار الهدنة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والعمل على حل الدولتين من الآن، وقيام الدولة الفلسطينية، مؤكدًا دعم بلاده لجهود مصر في الاستجابة للأزمة الراهنة في قطاع غزة.وطالب دي كرو، إسرائيل بفتح معابر أخرى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وضرورة احترامها للقانون الإنساني الدولي.وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والحكومة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، عقب إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231122/السيسي-والملك-عبد-الله-يؤكدان-ضرورة-التوصل-لوقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1083393898.html

https://sputnikarabic.ae/20231123/حماس-قطر-ومصر-والولايات-المتحدة-ستكون-ضامنة-للامتثال-للهدنة-الإنسانية-في-غزة-1083419786.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, مصر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن