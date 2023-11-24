https://sputnikarabic.ae/20231124/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-كوبيانسك--عاجل-1083443975.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في كوبيانسك- عاجل
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في كوبيانسك- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة، وصدت 13 هجوماً للعدو في كوبيانسك. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T13:08+0000
2023-11-24T13:08+0000
2023-11-24T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في قطاعات معينة، وصدت 13 هجوماً للعدو، واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، إيفانوفكا، زاجورويكوفكا، كيسلوفكا، في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو خلال هذا الأسبوع نحو 305 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 مركبة، و7 مدافع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في كوبيانسك- عاجل
13:08 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 24.11.2023)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة، وصدت 13 هجوماً للعدو في كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في قطاعات معينة، وصدت 13 هجوماً للعدو، واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، إيفانوفكا، زاجورويكوفكا، كيسلوفكا، في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر العدو خلال هذا الأسبوع نحو 305 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 مركبة، و7 مدافع.