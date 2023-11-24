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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-كوبيانسك--عاجل-1083443975.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في كوبيانسك- عاجل
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في كوبيانسك- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة، وصدت 13 هجوماً للعدو في كوبيانسك. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T13:08+0000
2023-11-24T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في قطاعات معينة، وصدت 13 هجوماً للعدو، واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، إيفانوفكا، زاجورويكوفكا، كيسلوفكا، في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو خلال هذا الأسبوع نحو 305 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 مركبة، و7 مدافع.
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في كوبيانسك- عاجل

13:08 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 24.11.2023)
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راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة، وصدت 13 هجوماً للعدو في كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في قطاعات معينة، وصدت 13 هجوماً للعدو، واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، إيفانوفكا، زاجورويكوفكا، كيسلوفكا، في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر العدو خلال هذا الأسبوع نحو 305 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 مركبة، و7 مدافع.
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