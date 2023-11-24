https://sputnikarabic.ae/20231124/القوات-الروسية-تحيد-مجموعات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-إنزال-على-الضفة-اليسرى-من-نهر-دنيبر-1083446024.html
القوات الروسية تحيد مجموعات أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر
القوات الروسية تحيد مجموعات أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حيدت مجموعات قتالية أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T13:49+0000
2023-11-24T13:49+0000
2023-11-24T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه خيرسون، قام العدو بمحاولات فاشلة لإنزال مجموعات قتالية على الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر. ونتيجة للعمليات الاستباقية للقوات الروسية والغارات، وسلاح المدفعية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال أسبوع 405 أفراد عسكريين و11 مدفعًا ميدانيًا و12 قاربًا و26 مركبة".وتابع البيان أنه على اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من طيران الجيش ونيران المدفعية، 11 هجومًا للعدو في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 435 قتيلاً، و3 دبابات و21 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، و4 مدافع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231124/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-كوبيانسك--عاجل-1083443975.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحيد مجموعات أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حيدت مجموعات قتالية أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه خيرسون، قام العدو بمحاولات فاشلة لإنزال مجموعات قتالية على الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر. ونتيجة للعمليات الاستباقية للقوات الروسية والغارات، وسلاح المدفعية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال أسبوع 405 أفراد عسكريين و11 مدفعًا ميدانيًا و12 قاربًا و26 مركبة".
وأشار البيان إلى أسر 39 عسكريا أوكرانيا على هذا الاتجاه.
وتابع البيان أنه على اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من طيران الجيش ونيران المدفعية، 11 هجومًا للعدو في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 435 قتيلاً، و3 دبابات و21 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، و4 مدافع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.