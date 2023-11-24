عربي
تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/القوات-الروسية-تحيد-مجموعات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-إنزال-على-الضفة-اليسرى-من-نهر-دنيبر-1083446024.html
القوات الروسية تحيد مجموعات أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر
القوات الروسية تحيد مجموعات أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حيدت مجموعات قتالية أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T13:49+0000
2023-11-24T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه خيرسون، قام العدو بمحاولات فاشلة لإنزال مجموعات قتالية على الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر. ونتيجة للعمليات الاستباقية للقوات الروسية والغارات، وسلاح المدفعية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال أسبوع 405 أفراد عسكريين و11 مدفعًا ميدانيًا و12 قاربًا و26 مركبة".وتابع البيان أنه على اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من طيران الجيش ونيران المدفعية، 11 هجومًا للعدو في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 435 قتيلاً، و3 دبابات و21 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، و4 مدافع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231124/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-كوبيانسك--عاجل-1083443975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45d83de0f0fc8afe296bf5758c193431.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تحيد مجموعات أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر

13:49 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حيدت مجموعات قتالية أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على الضفة اليسرى من نهر دنيبر.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه خيرسون، قام العدو بمحاولات فاشلة لإنزال مجموعات قتالية على الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر. ونتيجة للعمليات الاستباقية للقوات الروسية والغارات، وسلاح المدفعية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال أسبوع 405 أفراد عسكريين و11 مدفعًا ميدانيًا و12 قاربًا و26 مركبة".

وأشار البيان إلى أسر 39 عسكريا أوكرانيا على هذا الاتجاه.

راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في كوبيانسك
13:08 GMT
وتابع البيان أنه على اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من طيران الجيش ونيران المدفعية، 11 هجومًا للعدو في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 435 قتيلاً، و3 دبابات و21 مركبة قتالية مدرعة، و22 مركبة، و4 مدافع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور13:14 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала