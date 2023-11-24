https://sputnikarabic.ae/20231124/الكرملين-يرد-على-الناتو-حول-موضوع-الشنغن-العسكري--1083439150.html

الكرملين يرد على "الناتو" حول موضوع "الشنغن العسكري"

الكرملين يرد على "الناتو" حول موضوع "الشنغن العسكري"

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن التصريحات حول "الشنغن العسكري" لحلف شمال الأطلسي لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في أوروبا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

العالم

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قال بيسكوف: "لطالما اعتبر الحلف بلادنا ما يسمى بالعدو المشروط، والآن يعتبر بلادنا عدواً واضحاً، علناً، لكن هذا ليس أكثر من تصعيد للتوتر في أوروبا له عواقبه".وأشار بيسكوف إلى أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن الناتو تؤكد أن أوروبا لا تريد الاستماع إلى مخاوف روسيا وتأخذ في الاعتبار مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة.وشدد على أن اقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي من حدود روسيا لا يمكن إلا أن يتسبب في اتخاذ إجراءات انتقامية.وفي وقت سابق، دعا رئيس القيادة المشتركة للخدمات اللوجستية واللوجستية لحلف الناتو، ألكسندر سولفرانك، حول الحاجة إلى إنشاء "شنغن عسكري" منطقة مرور عسكري حر. وبحسب جنرال الناتو، تواجه قوات الحلف عقبات في شكل لوائح وطنية عند نقل القوات والذخيرة.وفي وقت سابق، قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الناتو يعتبر روسيا التهديد الأول في أوروبا. ورد الكرملين على ذلك بأن روسيا اليوم ليست هي التي تهدد أوروبا، بل أوروبا هي التي تهدد روسيا، فهي خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تتحرك بكل قوتها نحو الحدود الروسية.

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