https://sputnikarabic.ae/20231124/المصريون-ينجحون-بإخراج-أول-مؤسسة-داعمة-لإسرائيل-من-السوق---1083451148.html
المصريون ينجحون بإخراج أول مؤسسة داعمة لإسرائيل من السوق
المصريون ينجحون بإخراج أول مؤسسة داعمة لإسرائيل من السوق
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن مقهى "ستاربكس مصر" بدأ خلال الأيام الماضية في تسريح عدد من موظفيه العاملين في فروعه المنتشرة في مصر بسبب تأثيرات حملة المقاطعة... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T15:03+0000
2023-11-24T15:03+0000
2023-11-24T15:03+0000
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وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إدارة مقهى "ستاربكس"، أبلغت أعدادا من الموظفين بالاستغناء عنهم بسبب التراجع الكبير في حجم مبيعاتها بفعل المقاطعة التي بدأها الجمهور في مصر بعد أحداث غزة والاتهامات التي طالت المقهى بدعم الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.وتعرضت "ماكدونالدز" و"ستاربكس" إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى إلى حملة مقاطعة واسعة من الجمهور في مصر بسبب الحرب على غزة.وبحسب موقع "القاهرة 24"، وموقع "أهل مصر"، فقد تراجعت مبيعات غالبية تلك العلامات التجارية، وباتت تواجه أزمة في توفير النفقات اللازمة لاستمرارها في مصر خلال الفترة المقبلة، بل ولجأ بعضها للتبرع للجهود الإغاثية في فلسطين في محاولة لنفي تهم مساندة الكيان الصهيوني.
https://sputnikarabic.ae/20231124/لماذا-أجبرت-الدول-الأوروبية-على-تغيير-مواقفها-من-الحرب-في-غزة؟-1083441830.html
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مصر, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
المصريون ينجحون بإخراج أول مؤسسة داعمة لإسرائيل من السوق
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن مقهى "ستاربكس مصر" بدأ خلال الأيام الماضية في تسريح عدد من موظفيه العاملين في فروعه المنتشرة في مصر بسبب تأثيرات حملة المقاطعة الأخيرة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إدارة مقهى "ستاربكس"، أبلغت أعدادا من الموظفين بالاستغناء عنهم بسبب التراجع الكبير في حجم مبيعاتها بفعل المقاطعة التي بدأها الجمهور في مصر بعد أحداث غزة والاتهامات التي طالت المقهى بدعم الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن "ستاربكس" يواجه أزمة تتعلق بتوفير النفقات خاصة أن حالة عزوف الجمهور في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة، في ظل الإصرار على اتخاذ موقف ضد الشركات والكيانات التي دعمت إسرائيل في الحرب الأخيرة.
وتعرضت "ماكدونالدز" و"ستاربكس" إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى إلى حملة مقاطعة واسعة من الجمهور في مصر بسبب الحرب على غزة.
وبحسب موقع "القاهرة 24
"، وموقع "أهل مصر
"، فقد تراجعت مبيعات غالبية تلك العلامات التجارية، وباتت تواجه أزمة في توفير النفقات اللازمة لاستمرارها في مصر خلال الفترة المقبلة، بل ولجأ بعضها للتبرع للجهود الإغاثية في فلسطين في محاولة لنفي تهم مساندة الكيان الصهيوني.