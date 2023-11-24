https://sputnikarabic.ae/20231124/بدء-حملة-ضخمة-لمقاطعة-المنتجات-الإسرائيلية-في-تركيا-1083432111.html
بدء حملة ضخمة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تركيا
بدء حملة ضخمة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تركيا
أفادت صحيفة تركية، بأنه بدأت أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية في تركيا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T07:49+0000
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وقالت الصحيفة: "لقد بدأت أكبر حملة مقاطعة بالتاريخ في تركيا. ويتزايد التأييد لهذا القرار الذي اتخذ في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على فلسطين. وتشمل القائمة علامات تجارية إسرائيلية وعلامات تجارية تدعم إسرائيل".وأضافت صحيفة "Yeni Akit": "يكتشف المواطنون المنتجات المنتجة محليا، ما شجع المصنعين على التوصل إلى تطورات جديدة".وبدأ سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس"، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231114/-تركيا-ترفع-دعوى-قضائية-ضد-نتنياهو-بتهمة-الإبادة-الجماعية-1083150810.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
بدء حملة ضخمة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تركيا
أفادت صحيفة تركية، بأنه بدأت أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية في تركيا.
وقالت الصحيفة: "لقد بدأت أكبر حملة مقاطعة بالتاريخ في تركيا. ويتزايد التأييد لهذا القرار الذي اتخذ في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على فلسطين. وتشمل القائمة علامات تجارية إسرائيلية وعلامات تجارية تدعم إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن مئات العلامات التجارية، بما فيها تلك التابعة لشركات إسرائيلية، تباع في الأسواق التركية.
وأضافت صحيفة "Yeni Akit": "يكتشف المواطنون المنتجات المنتجة محليا، ما شجع المصنعين على التوصل إلى تطورات جديدة".
وبدأ سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس"، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.
هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبها، أكدت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.
وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.