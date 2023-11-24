عربي
https://sputnikarabic.ae/20231124/بدء-عودة-الأهالي-إلى-مدينة-بيت-حانون-شمالي-غزة-مع-بدء-سريان-الهدنة-فيديو-1083430095.html
بدء عودة الأهالي إلى مدينة بيت حانون شمالي غزة مع بدء سريان الهدنة... فيديو
بدء عودة الأهالي إلى مدينة بيت حانون شمالي غزة مع بدء سريان الهدنة... فيديو
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، ببدء عودة السكان إلى مدينة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ودخول الهدنة حيز التنفيذ. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T07:27+0000
2023-11-24T07:27+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082344503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba1dc9c70536e398f28768d4c9b1b9b.jpg
وأظهرت مقاطع فيديو، الأهالي وهم في طريقهم للعودة إلى بيت حانون (شمال شرقي قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل)، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ودخول الهدنة حيز التنفيذ".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم، أن شمال منطقة قطاع غزة هي "منطقة حرب" مؤكدا منع التجول فيها خلال أيام الهدنة (أربعة أيام)، المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي يبدأ سريانها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إن "الحرب لم تنته بعد، تعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".وشدد على أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها، من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع". وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، عقب إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أوضاع-وتحركات-قواته-في-قطاع-غزة-خلال-فترة-الهدنة-1083426688.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082344503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_583cfb8e0deea8c1bf4e56a2ca290792.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حركة حماس
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, حركة حماس

بدء عودة الأهالي إلى مدينة بيت حانون شمالي غزة مع بدء سريان الهدنة... فيديو

07:27 GMT 24.11.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hamsأشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر في غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023.
أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر في غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، ببدء عودة السكان إلى مدينة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ودخول الهدنة حيز التنفيذ.
وأظهرت مقاطع فيديو، الأهالي وهم في طريقهم للعودة إلى بيت حانون (شمال شرقي قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل)، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ودخول الهدنة حيز التنفيذ".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم، أن شمال منطقة قطاع غزة هي "منطقة حرب" مؤكدا منع التجول فيها خلال أيام الهدنة (أربعة أيام)، المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي يبدأ سريانها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إن "الحرب لم تنته بعد، تعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".
وشدد على أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها، من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".
وأوضح أن انتقال سكان قطاع غزة خلال الهدنة ممكن "فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن أوضاع وتحركات قواته في قطاع غزة خلال فترة الهدنة
أمس, 23:08 GMT
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، عقب إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала