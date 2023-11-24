https://sputnikarabic.ae/20231124/بوتين-عالم-تكنولوجيا-المستقبل-يجب-أن-يكون-متعدد-الأقطاب-1083446549.html
بوتين: عالم تكنولوجيا المستقبل يجب أن يكون متعدد الأقطاب
بوتين: عالم تكنولوجيا المستقبل يجب أن يكون متعدد الأقطاب
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن عالم المستقبل التكنولوجي يجب أن يكون متعدد الأقطاب، ويجب أن يبنى معًا على أساس الثقة والتعاون متبادل... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T14:09+0000
2023-11-24T14:09+0000
2023-11-24T14:09+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين في الجلسة العامة لمؤتمر "Al Journey" للذكاء الاصطناعي: "أنا على قناعة تامة بأن العالم التكنولوجي في المستقبل يجب أن يكون متعدد الأقطاب، وعلينا أن نبنيه معا على أساس الثقة والتعاون متبادل المنفعة. وهذا ما نعتزم القيام به".وأضاف: "سنواصل السعي لضمان أن تصبح روسيا واحدة من أكثر الدول الميسرة للذكاء الاصطناعي، بهدف العمل على البحث بجرأة عن الحلول اللازمة التي يحتاجها الجميع هنا".وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يجب التقليل من أي تهديدات للمواطنين من أجل الحفاظ على البيانات الشخصية.وتابع بوتين: "لقد وضعت البشرية قواعد معينة تتعلق باستخدام التكنولوجيات النووية، بما فيها المجال العسكري، وعدم الانتشار. لقد توصلت إلى قواعد لمنع انتشار حاملات التكنولوجيا النووية نفسها. هناك قواعد استطاعت البشرية وضعها والعمل بها، وهذا يعني أنه في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكننا التوصل إلى حلول مشتركة مقبولة وضرورية للجميع".ويأتي ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى معرض للذكاء الاصطناعي في سياق انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمر "Al Journey" (رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي)، في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز التجارة العالمي في موسكو، والذي ينظمه مصرف "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-يعلن-2024-عام-الأسرة-في-روسيا-1083388595.html
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روسيا, العالم
بوتين: عالم تكنولوجيا المستقبل يجب أن يكون متعدد الأقطاب
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن عالم المستقبل التكنولوجي يجب أن يكون متعدد الأقطاب، ويجب أن يبنى معًا على أساس الثقة والتعاون متبادل المنفعة.
وقال بوتين في الجلسة العامة لمؤتمر "Al Journey" للذكاء الاصطناعي: "أنا على قناعة تامة بأن العالم التكنولوجي في المستقبل يجب أن يكون متعدد الأقطاب، وعلينا أن نبنيه معا على أساس الثقة والتعاون متبادل المنفعة. وهذا ما نعتزم القيام به".
وأضاف: "سنواصل السعي لضمان أن تصبح روسيا واحدة من أكثر الدول الميسرة للذكاء الاصطناعي، بهدف العمل على البحث بجرأة عن الحلول اللازمة التي يحتاجها الجميع هنا".
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يجب التقليل من أي تهديدات للمواطنين من أجل الحفاظ على البيانات الشخصية.
وتابع بوتين: "لقد وضعت البشرية قواعد معينة تتعلق باستخدام التكنولوجيات النووية، بما فيها المجال العسكري، وعدم الانتشار. لقد توصلت إلى قواعد لمنع انتشار حاملات التكنولوجيا النووية نفسها. هناك قواعد استطاعت البشرية وضعها والعمل بها، وهذا يعني أنه في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكننا التوصل إلى حلول مشتركة مقبولة وضرورية للجميع".
ويأتي ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى معرض للذكاء الاصطناعي في سياق انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمر "Al Journey" (رحلة إلى عالم الذكاء الاصطناعي)، في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز التجارة العالمي في موسكو، والذي ينظمه مصرف "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا.