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https://sputnikarabic.ae/20231124/تركيا-تسعى-لتمديد-مهام-قواتها-في-ليبيا-لمدة-24-شهرا-1083455080.html
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهرا
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهرا
أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اقترح على البرلمان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافيا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T16:50+0000
2023-11-24T16:50+0000
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وذكرت قناة "خبر" التلفزيونية أن "اقتراح الرئيس بتمديد فترة مهام القوات في ليبيا لمدة 24 شهرًا تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا للنظر فيه".يذكر أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الخارجية-التركية-تركيا-وروسيا-تجريان-مشاورات-سياسية-في-موسكو-حول-القضايا-الإقليمية-1083333994.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهرا

16:50 GMT 24.11.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoyالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اقترح على البرلمان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافيا.
وذكرت قناة "خبر" التلفزيونية أن "اقتراح الرئيس بتمديد فترة مهام القوات في ليبيا لمدة 24 شهرًا تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا للنظر فيه".
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
الخارجية التركية: تركيا وروسيا تجريان مشاورات سياسية في موسكو حول القضايا الإقليمية
21 نوفمبر, 00:02 GMT
يذكر أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.
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