تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتسلم أسماء 13 أسيرا ستطلق حماس سراحهم السبت.. فيديو وصور

تسلمت إسرائيل قائمة بأسماء 13 أسيرًا إسرائيليًا يُتوقع أن تطلق حركة حماس سراحهم خلال يوم السبت، بموجب اتفاق الهدنة بين الجانبين، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.
القاهرة، 24 نوفمبر - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن "إسرائيل تسلمت قائمة بالأسرى الذين يُتوقع أن تطلق حركة حماس سراحهم خلال يوم السبت".
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن القائمة التي تسلمتها إسرائيل تضم أسماء 13 أسيرًا إسرائيليًا، وهو عدد مماثل للإسرائيليين الذين أطلقت حركة حماس سراحهم خلال يوم الجمعة، بموجب اتفاق الهدنة
هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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