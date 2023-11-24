تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تعلن إدخال 130 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة.. فيديو وصور

أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أنه سيتم إدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات غاز طبيعي من مصر إلى قطاع غزة يوميًا عبر معبر رفح الحدودي، خلال فترة الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس لمدة 4 أيام، والتي يبدأ سريانها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لقطاع غزة.
وأضاف رشوان أنه "في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولي. كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما".