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https://sputnikarabic.ae/20231124/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-مصر-تعلن-إدخال-130-ألف-لتر-سولار-إلى-قطاع-غزة-فيديو-وصور-1083427180.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تعلن إدخال 130 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تعلن إدخال 130 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة.. فيديو وصور
أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أنه سيتم إدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات غاز طبيعي من مصر إلى قطاع غزة يوميًا عبر معبر رفح الحدودي،... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T00:54+0000
2023-11-24T00:55+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
معبر رفح - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تعلن إدخال 130 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة.. فيديو وصور

00:54 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 00:55 GMT 24.11.2023)
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أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أنه سيتم إدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات غاز طبيعي من مصر إلى قطاع غزة يوميًا عبر معبر رفح الحدودي، خلال فترة الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس لمدة 4 أيام، والتي يبدأ سريانها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لقطاع غزة.
وبحسب بيان للهيئة العامة للاستعلامات، أكد رشوان "بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية / قطرية / أمريكية".
وأضاف رشوان أنه "في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولي. كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما".
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