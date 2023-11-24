https://sputnikarabic.ae/20231124/تغطية-مباشرة-للحظة-تسلم-الأسرى-الإسرائيليين-لدى-حماس-فيديو--1083439501.html
تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استكمال استعداداته لعلمية استقبال الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الفلسطينية بناء على اتفاق الهدنة الذي بدأ... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T11:35+0000
2023-11-24T11:35+0000
2023-11-24T11:35+0000
العالم العربي
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إسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر طائرة مروحية قد جهزت لعملية استقبال الأسرى مع وضع بعض الاحتياجات والمتطلبات الشخصية التي قد يحتاجها هؤلاء.
غزة
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5845a700408257cb1598ec9434be04e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استكمال استعداداته لعلمية استقبال الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الفلسطينية بناء على اتفاق الهدنة الذي بدأ صباح اليوم.
ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر طائرة مروحية قد جهزت لعملية استقبال الأسرى مع وضع بعض الاحتياجات والمتطلبات الشخصية التي قد يحتاجها هؤلاء.