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تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231124/تغطية-مباشرة-للحظة-تسلم-الأسرى-الإسرائيليين-لدى-حماس-فيديو--1083439501.html
تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استكمال استعداداته لعلمية استقبال الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الفلسطينية بناء على اتفاق الهدنة الذي بدأ... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T11:35+0000
2023-11-24T11:35+0000
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إسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر طائرة مروحية قد جهزت لعملية استقبال الأسرى مع وضع بعض الاحتياجات والمتطلبات الشخصية التي قد يحتاجها هؤلاء.
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل

تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو

11:35 GMT 24.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استكمال استعداداته لعلمية استقبال الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الفلسطينية بناء على اتفاق الهدنة الذي بدأ صباح اليوم.
ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر طائرة مروحية قد جهزت لعملية استقبال الأسرى مع وضع بعض الاحتياجات والمتطلبات الشخصية التي قد يحتاجها هؤلاء.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور10:24 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT
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