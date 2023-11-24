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https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-أوكرانيا-تذوب-أمام-عيون-الغرب-1083428164.html
خبير: أوكرانيا تذوب أمام عيون الغرب
خبير: أوكرانيا تذوب أمام عيون الغرب
كشفت مجلة بريطانية في تقرير لها أن الغرب بات في وضع ضعيف ويريد السلام، لكن هذه الدول لا ترى الوقت مناسبا لعقد محادثات مع روسيا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T05:28+0000
2023-11-24T05:28+0000
العالم
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ونشرت وكالة " UnHerd" البريطانية تقريرا للاقتصادي فيليب بيلغنجتون قال فيه إن "القادة الغربيين" يفكرون في الجغرافيا السياسية كما لو كان ذلك في عام 1823، وليس في عام 2023، وتأثيرهم على المسرح العالمي يتلاشى أمام أعيننا، والآن بعد أن أصبحت الخيارات العسكرية محدودة وبات القادة مرهقين، ويريدون السلام وفي وضع ضعيف.وقال بيلكنجتون إن الغرب استنفد بالفعل كل موارده لدعم أوكرانيا و"لن يبني لهم جيشا آخر".وتابع الخبير بالقول إن انهيار الصناعة الأمريكية والحلفاء أدى إلى نقص الذخيرة، في حين أظهرت روسيا أنها تستطيع بسهولة إنتاج كميات "لا تصدق" من قذائف المدفعية إذا لزم الأمر.وتساءل الخبير "لماذا يأتي الروس إلى طاولة المفاوضات إذا كانوا يتقدمون في مجالات استراتيجية رئيسية؟".
https://sputnikarabic.ae/20231123/سيناتور-أمريكي-يصف-الوضع-في-أوكرانيا-بـالبائس-1083408293.html
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خبير: أوكرانيا تذوب أمام عيون الغرب

05:28 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشفت مجلة بريطانية في تقرير لها أن الغرب بات في وضع ضعيف ويريد السلام، لكن هذه الدول لا ترى الوقت مناسبا لعقد محادثات مع روسيا.
ونشرت وكالة " UnHerd" البريطانية تقريرا للاقتصادي فيليب بيلغنجتون قال فيه إن "القادة الغربيين" يفكرون في الجغرافيا السياسية كما لو كان ذلك في عام 1823، وليس في عام 2023، وتأثيرهم على المسرح العالمي يتلاشى أمام أعيننا، والآن بعد أن أصبحت الخيارات العسكرية محدودة وبات القادة مرهقين، ويريدون السلام وفي وضع ضعيف.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيناتور أمريكي يصف الوضع في أوكرانيا بـ"البائس"
أمس, 10:18 GMT
وقال بيلكنجتون إن الغرب استنفد بالفعل كل موارده لدعم أوكرانيا و"لن يبني لهم جيشا آخر".
وتابع الخبير بالقول إن انهيار الصناعة الأمريكية والحلفاء أدى إلى نقص الذخيرة، في حين أظهرت روسيا أنها تستطيع بسهولة إنتاج كميات "لا تصدق" من قذائف المدفعية إذا لزم الأمر.
وتساءل الخبير "لماذا يأتي الروس إلى طاولة المفاوضات إذا كانوا يتقدمون في مجالات استراتيجية رئيسية؟".
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