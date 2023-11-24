https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-إسرائيل-تخطط-لتحويل-قطاع-غزة-إلى-منطقة-غير-قابلة-للعيش--1083445218.html
خبير: إسرائيل تخطط لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش
خبير: إسرائيل تخطط لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T13:32+0000
2023-11-24T13:32+0000
2023-11-24T13:32+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: إسرائيل تخطط لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش
خبير: إسرائيل تخطط لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش
دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ، و ستستمرأربعة أيام. يتم خلالها إطلاق سراح 50 إسرائيليا مقابل إفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، مع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الهدنة المؤقتة ستكون "فترة قصيرة" ولن تدوم طويلا، وبعدها سيستأنف القتال بكثافة للعمل على استعادة الأسرى، وأن القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور أليف صباغ:أفادت صحيفة أمريكية مع الإشارة إلى الخبراء، بأن هناك القليل من الاستخدام لدبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا بسبب الظروف الجوية وخطوط الدفاع الروسية القوية. وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن تظهر هذه المركبات القتالية في ساحة المعركة حتى ربيع عام 2024. عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الوضع في أوكرانيا، تحدث لبرنامجنا الخبير في الشأن الروسي الدكتور رائد جبر:أعربت الحكومة العراقية عن احتجاجها الشديد على التصعيد العسكري الذي تقوم به القوات المسلحة الأمريكية التي نفذت هجمات على بعض الأهداف في محافظة بابل وتعتبره محاولة خطيرة لتقويض الاستقرار الداخلي. عن هذا تحدث الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: إسرائيل تخطط لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ، و ستستمرأربعة أيام. يتم خلالها إطلاق سراح 50 إسرائيليا مقابل إفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، مع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الهدنة المؤقتة ستكون "فترة قصيرة" ولن تدوم طويلا، وبعدها سيستأنف القتال بكثافة للعمل على استعادة الأسرى، وأن القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل.
حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور أليف صباغ:
"الهدنة بلا شك تخفّف من معاناة الشعب الفلسطيني، ولكن إسرائيل كما خططت له سابقا تريد تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش فيها، كي لا تُبقي في قطاع غزة أي شيء ويصبح هذا القطاع خرابا كما يطمح إليه الجمهور الإسرائيلي المتعطش للدماء".
أفادت صحيفة أمريكية مع الإشارة إلى الخبراء، بأن هناك القليل من الاستخدام لدبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا بسبب الظروف الجوية وخطوط الدفاع الروسية القوية. وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن تظهر هذه المركبات القتالية في ساحة المعركة حتى ربيع عام 2024. عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الوضع في أوكرانيا، تحدث لبرنامجنا الخبير في الشأن الروسي الدكتور رائد جبر:
"لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير كبير على الأرض باستخدام دبابات "أبرامز" التي قُدمت إلى أوكرانيا بأعداد محدودة وحتى لو زاد عددها فهي معرّضة للاستهداف من قبل الدفاع الروسي. أصبح لدى النخب الأوروبية والغربية عموما وحتى في الولايات المتحدة، قناعة تامة بعدم جدوى استمرار هذا الصراع".
أعربت الحكومة العراقية عن احتجاجها الشديد على التصعيد العسكري الذي تقوم به القوات المسلحة الأمريكية التي نفذت هجمات على بعض الأهداف في محافظة بابل وتعتبره محاولة خطيرة لتقويض الاستقرار الداخلي. عن هذا تحدث الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر:
"الفصائل المسلحة هي التي بدأت بالهجوم على قواعد القوات الأمريكية ولكن السيادة العراقية والقانون العراقي لا يسمح أن تتدخل دولة أخرى بشؤونه الداخلية دون مبرر يهدد أمن المنطقة من جهة ثانية، العراق فقد السيادة منذ عام 2003 وفقد كل ما يمكن أن نعتز به في العراق، ولكن للأسف الشديد الفصائل المسلحة لم تراع المصالح القومية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...