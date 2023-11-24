https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-إسرائيل-تخطط-لتحويل-قطاع-غزة-إلى-منطقة-غير-قابلة-للعيش--1083445218.html

خبير: إسرائيل تخطط لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش

خبير: إسرائيل تخطط لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T13:32+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: إسرائيل تخطط لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش خبير: إسرائيل تخطط لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش

دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ، و ستستمرأربعة أيام. يتم خلالها إطلاق سراح 50 إسرائيليا مقابل إفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، مع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الهدنة المؤقتة ستكون "فترة قصيرة" ولن تدوم طويلا، وبعدها سيستأنف القتال بكثافة للعمل على استعادة الأسرى، وأن القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور أليف صباغ:أفادت صحيفة أمريكية مع الإشارة إلى الخبراء، بأن هناك القليل من الاستخدام لدبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا بسبب الظروف الجوية وخطوط الدفاع الروسية القوية. وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن تظهر هذه المركبات القتالية في ساحة المعركة حتى ربيع عام 2024. عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الوضع في أوكرانيا، تحدث لبرنامجنا الخبير في الشأن الروسي الدكتور رائد جبر:أعربت الحكومة العراقية عن احتجاجها الشديد على التصعيد العسكري الذي تقوم به القوات المسلحة الأمريكية التي نفذت هجمات على بعض الأهداف في محافظة بابل وتعتبره محاولة خطيرة لتقويض الاستقرار الداخلي. عن هذا تحدث الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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