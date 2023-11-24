https://sputnikarabic.ae/20231124/دراسة-المنظف-الأكثر-استخداما-في-العالم-كالماء-بالنسبة-للجراثيم-1083442208.html

دراسة: المنظف الأكثر استخداما في العالم "كالماء" بالنسبة للجراثيم

دراسة: المنظف الأكثر استخداما في العالم "كالماء" بالنسبة للجراثيم

توصلت دراسة جديدة إلى أن مطهرات المستشفيات، بما في ذلك مواد التبييض عالية التركيز، غير فعالة ضد بكتيريا المطثية العسيرة، وهي السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T12:51+0000

2023-11-24T12:51+0000

2023-11-24T12:51+0000

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والأبحاث التي أجريت خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، تدرس آثار استخدام المواد الكيميائية المقترحة القائمة على الكلور لمكافحة المطثية العسيرة، وهي السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالمضادات الحيوية في بيئات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.وتظهر الدراسة أن جراثيم المطثية العسيرة، تظل غير متأثرة تمامًا على الرغم من معالجتها بتركيزات عالية من مواد التبييض المستخدمة في العديد من المستشفيات. وفي الواقع، فإن المواد الكيميائية التي تحتوي على الكلور ليست أكثر فعالية من الماء العادي في تطهير الأسطح ضد هذه الجراثيم.وقالت الدكتورة تينا جوشي، الأستاذة المشاركة في علم الأحياء الدقيقة الجزيئية في جامعة بليموث: "مع تزايد حالات مقاومة مضادات الميكروبات، يتزايد التهديد الذي تشكله الجراثيم الخارقة على صحة الإنسان. ولكن بعيدًا عن إثبات أن بيئاتنا السريرية نظيفة وآمنة للموظفين والمرضى، تسلط هذه الدراسة الضوء على قدرة جراثيم المطثية العسيرة على تحمل التطهير أثناء الاستخدام وتركيزات الكلور النشطة الموصى بها".وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، التأثير العالمي لعدوى المطثية العسيرة، " C. Diff" هو ميكروب يسبب الإسهال والتهاب القولون ومضاعفات الأمعاء الأخرى ومن المعروف أنه يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام.ويتسبب هذا الميكروب في نحو 29000 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 8500 حالة وفاة في أوروبا، وتُظهر أحدث البيانات أن معدل الإصابة بعدوى المطثية العسيرة كان يتزايد قبل بدء جائحة "كوفيد-19" في المملكة المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231124/اكتشاف-جرذان-عملاقة-لم-ترصد-سابقا-في-الأرض-صور-1083437615.html

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