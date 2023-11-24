https://sputnikarabic.ae/20231124/دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-57-الجيل-الخامس-تدخل-الخدمة-قبل-نهاية-العام-1083438340.html
دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" الجيل الخامس تدخل الخدمة قبل نهاية العام
دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" الجيل الخامس تدخل الخدمة قبل نهاية العام
أعلن المدير العام لمصنع الطائرات المتحدة في مدينة كومسومولسك على آمور، يوري سليوسار، أنه بصدد تسليم الدفعة التالية من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو 57"... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T10:22+0000
2023-11-24T10:22+0000
2023-11-24T10:31+0000
روسيا
رصد عسكري
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وبدأت عمليات التسليم التسلسلية لمقاتلات "سو 57" في عام 2022. وبحلول نهاية عام 2024، يجب أن تستقبل القوات المسلحة الروسية 22 مقاتلة، وبحلول عام 2028، سيتم رفع عددها في القوات إلى 76.واستخدمت روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 4 مقاتلات من فئة "سو-57"، مرتبطة بشبكة معلومات واحدة كجزء من مهمة تدمير منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231124/سلاح-الجو-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-من-فئة-4-1083435779.html
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روسيا, رصد عسكري
دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" الجيل الخامس تدخل الخدمة قبل نهاية العام
10:22 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 10:31 GMT 24.11.2023)
أعلن المدير العام لمصنع الطائرات المتحدة في مدينة كومسومولسك على آمور، يوري سليوسار، أنه بصدد تسليم الدفعة التالية من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو 57" بحلول نهاية العام الجاري.
وبدأت عمليات التسليم التسلسلية لمقاتلات "سو 57" في عام 2022. وبحلول نهاية عام 2024، يجب أن تستقبل القوات المسلحة الروسية 22 مقاتلة، وبحلول عام 2028، سيتم رفع عددها في القوات إلى 76.
وتعتبر مقاتلة "سو-57" مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس طورتها شركة "سوخوي". تم تصميم المقاتلة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والسطحية. وتتميز بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسلح داخل، وطلاء ممتص للرادار، بالإضافة إلى أحدث مجموعة من المعدات الموجودة على متنها.
واستخدمت روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 4 مقاتلات من فئة "سو-57"، مرتبطة بشبكة معلومات واحدة كجزء من مهمة تدمير منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية.