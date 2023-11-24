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حكومة أفريقية تعمل على تصنيف إسرائيل "كدولة فصل عنصري" عن طريق محكمة العدل الدولية
حكومة أفريقية تعمل على تصنيف إسرائيل "كدولة فصل عنصري" عن طريق محكمة العدل الدولية
أفادت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، بأن بلادها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T14:42+0000
2023-11-24T14:43+0000
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وقالت باندور: "جنوب أفريقيا وفلسطين تعملان حاليا على صياغة إجراء لإحالة القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".وفي وقت سابق، دعا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، المحكمة الجنائية الدولية، إلى التحقيق في تصرفات إسرائيل في فلسطين على خلفية "جرائم الحرب" التي تحدث في المنطقة.وقال رامافوزا للصحفيين في قطر: "ننضم إلى العديد من الدول والمنظمات الأخرى في دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما يحدث، لأننا نرى ذلك بأعيننا، يمكننا أن نرى أن جريمة حقيقية، جريمة حرب تحدث"، واستشهد بما حدث في مستشفى "الشفاء" الفلسطيني، قائلا: "وخصوصا، ما يحدث في مستشفى الشفاء، نحن ضد ما يحدث تماما، وندعو مختلف الدول إلى الضغط على إسرائيل للتوقف الفوري عما تفعله".وصوت برلمان جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، بالإجماع على إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية، احتجاجا على تصعيد الأوضاع في غزة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، استدعت جنوب أفريقيا سفيرها لدى إسرائيل وسحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231124/هنية-العدو-راهن-على-استعادة-الأسرى-بالقتل-لكنه-أمام-صمود-شعبنا-نزل-عند-شروط-المقاومة-1083445581.html
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أخبار فلسطين اليوم, جنوب أفريقيا, العالم
أخبار فلسطين اليوم, جنوب أفريقيا, العالم

حكومة أفريقية تعمل على تصنيف إسرائيل "كدولة فصل عنصري" عن طريق محكمة العدل الدولية

14:42 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 24.11.2023)
© AP Photo / Adel Hanaتوجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين
توجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
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أفادت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، بأن بلادها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري.
وقالت باندور: "جنوب أفريقيا وفلسطين تعملان حاليا على صياغة إجراء لإحالة القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".
وفي وقت سابق، دعا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، المحكمة الجنائية الدولية، إلى التحقيق في تصرفات إسرائيل في فلسطين على خلفية "جرائم الحرب" التي تحدث في المنطقة.
وقال رامافوزا للصحفيين في قطر: "ننضم إلى العديد من الدول والمنظمات الأخرى في دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما يحدث، لأننا نرى ذلك بأعيننا، يمكننا أن نرى أن جريمة حقيقية، جريمة حرب تحدث"، واستشهد بما حدث في مستشفى "الشفاء" الفلسطيني، قائلا: "وخصوصا، ما يحدث في مستشفى الشفاء، نحن ضد ما يحدث تماما، وندعو مختلف الدول إلى الضغط على إسرائيل للتوقف الفوري عما تفعله".
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13:46 GMT
وصوت برلمان جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، بالإجماع على إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية، احتجاجا على تصعيد الأوضاع في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استدعت جنوب أفريقيا سفيرها لدى إسرائيل وسحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين من البلاد.
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