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https://sputnikarabic.ae/20231124/رقصة-يمنية-على-السفينة-الإسرائيلية-فيديو-1083429953.html
رقصة يمنية على "السفينة الإسرائيلية"... فيديو
رقصة يمنية على "السفينة الإسرائيلية"... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر عددا من الأشخاص وهم يؤدون رقصة "البرعة اليمنية" على متن سفينة "غالاكسي ليدر"، التي سيطر عليها "أنصار الله" في... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T07:04+0000
2023-11-24T07:04+0000
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ظهر عدد من الرجال مرتدين اللباس التقليدي اليمني وهم يحملون بأيدهم العلم الفلسطيني واليمني وعدد من البنادق.ونشر حساب على منصة "إكس"، باسم"حزام الأسد"، والمعرف على أنه خاص بعضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، المقطع المصور الذي تم تسجيله.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت يوم الأحد 19 نوفمبر، تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني"، مجددة التأكيد أن "كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة".لتنشر الجماعة، مساء يوم الإثنين، "مشاهد للعملية العسكرية التي تم خلالها السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر".
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم, نادي الفيديو
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم, نادي الفيديو

رقصة يمنية على "السفينة الإسرائيلية"... فيديو

07:04 GMT 24.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر عددا من الأشخاص وهم يؤدون رقصة "البرعة اليمنية" على متن سفينة "غالاكسي ليدر"، التي سيطر عليها "أنصار الله" في اليمن.
ظهر عدد من الرجال مرتدين اللباس التقليدي اليمني وهم يحملون بأيدهم العلم الفلسطيني واليمني وعدد من البنادق.
ونشر حساب على منصة "إكس"، باسم"حزام الأسد"، والمعرف على أنه خاص بعضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، المقطع المصور الذي تم تسجيله.
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت يوم الأحد 19 نوفمبر، تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني"، مجددة التأكيد أن "كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة".
لتنشر الجماعة، مساء يوم الإثنين، "مشاهد للعملية العسكرية التي تم خلالها السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر".
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