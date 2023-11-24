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https://sputnikarabic.ae/20231124/روسيا-تقوم-بتحميل-الوقود-النووي-لأول-مرة-في-محطة-نووية-عائمة-1083435894.html
روسيا تقوم بتحميل الوقود النووي لأول مرة في محطة نووية عائمة
روسيا تقوم بتحميل الوقود النووي لأول مرة في محطة نووية عائمة
أعلنت الشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية الروسية "روس إنغرغو آتوم" أنه تم إجراء أول عملية إعادة تحميل للوقود النووي في محطة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T09:17+0000
2023-11-24T09:35+0000
روسيا
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وقالت الشركة المشغلة في بيانها: "يتم تنفيذ العملية الفريدة من نوعها مباشرة وستكتمل قبل نهاية عام 2023، حيث تم تحميل أشرطة الوقود في أحد المفاعلين - الجانب الأيمن من وحدة الطاقة العائمة أكاديميك لومونوسوف".وكان الهدف من تشغيل محطة الطاقة الحرارية النووية العائمة في تشوكوتكا هو حل مشكلتين رئيسيتين. أولاً، استبدال القدرات المتقاعدة لمحطة بيليبينو للطاقة النووية، التي تعمل منذ عام 1974، وكذلك محطة تشونسكايا للطاقة الحرارية، التي يبلغ عمرها بالفعل أكثر من 70 عامًا.وبلغ توليد الكهرباء في المحطة النووية العائمة نهاية عام 2023 نحو 200 مليون كيلووات/ساعة، ويبلغ عدد سكان بيفيك ما يزيد قليلاً عن أربعة آلاف نسمة، في حين يمكن لمحطة الطاقة النووية العائمة أن توفر الكهرباء لمدينة يبلغ عدد سكانها ما يصل إلى 100 ألف نسمة.
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روسيا

روسيا تقوم بتحميل الوقود النووي لأول مرة في محطة نووية عائمة

09:17 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 24.11.2023)
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية "كولسكايا" في منطقة مورمانسك الروسية
محطة الطاقة النووية كولسكايا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلنت الشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية الروسية "روس إنغرغو آتوم" أنه تم إجراء أول عملية إعادة تحميل للوقود النووي في محطة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في العالم في تشوكوتكا.
وقالت الشركة المشغلة في بيانها: "يتم تنفيذ العملية الفريدة من نوعها مباشرة وستكتمل قبل نهاية عام 2023، حيث تم تحميل أشرطة الوقود في أحد المفاعلين - الجانب الأيمن من وحدة الطاقة العائمة أكاديميك لومونوسوف".

وأشار رئيس قسم السلامة النووية - كبير الفيزيائيين في المنشأة مكسيم شامامبايف أن الخلفية الإشعاعية لم تتغير أثناء العمل وتتوافق مع المستوى الطبيعي المميز لمدينة بيفيك، حيث من المقرر أن تتم عملية إعادة التحميل التالية للوقود النووي في منشأة المفاعل على الجانب الأيسر من وحدة الطاقة العائمة "أكاديميك لومونوسوف" في عام 2024.

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"روساتوم" الروسية تعلن تكرار نموذج محطة "أكويو" للطاقة النووية مع عدة دول
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وكان الهدف من تشغيل محطة الطاقة الحرارية النووية العائمة في تشوكوتكا هو حل مشكلتين رئيسيتين. أولاً، استبدال القدرات المتقاعدة لمحطة بيليبينو للطاقة النووية، التي تعمل منذ عام 1974، وكذلك محطة تشونسكايا للطاقة الحرارية، التي يبلغ عمرها بالفعل أكثر من 70 عامًا.

أما الهدف الثاني هو إمداد الطاقة لشركات التعدين الرئيسية الواقعة في غرب تشوكوتكا، في مركز الطاقة تشون بيليبينو، وهي مجموعة كبيرة من الخام والمعادن، بما في ذلك شركات تعدين الذهب والمشاريع المتعلقة بتطوير منطقة خام بايمسك، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية لمحطة الطاقة النووية العائمة "أكاديميك لومونوسوف"، المزودة لشبكة بيفيك الساحلية دون استهلاك الطاقة الحرارية نحو 70 ميغاوات، وفي وضع توفير الطاقة الحرارية القصوى - نحو 44 ميغاوات.

وبلغ توليد الكهرباء في المحطة النووية العائمة نهاية عام 2023 نحو 200 مليون كيلووات/ساعة، ويبلغ عدد سكان بيفيك ما يزيد قليلاً عن أربعة آلاف نسمة، في حين يمكن لمحطة الطاقة النووية العائمة أن توفر الكهرباء لمدينة يبلغ عدد سكانها ما يصل إلى 100 ألف نسمة.
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