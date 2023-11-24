https://sputnikarabic.ae/20231124/روسيا-تقوم-بتحميل-الوقود-النووي-لأول-مرة-في-محطة-نووية-عائمة-1083435894.html

روسيا تقوم بتحميل الوقود النووي لأول مرة في محطة نووية عائمة

روسيا تقوم بتحميل الوقود النووي لأول مرة في محطة نووية عائمة

أعلنت الشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية الروسية "روس إنغرغو آتوم" أنه تم إجراء أول عملية إعادة تحميل للوقود النووي في محطة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T09:17+0000

2023-11-24T09:17+0000

2023-11-24T09:35+0000

روسيا

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وقالت الشركة المشغلة في بيانها: "يتم تنفيذ العملية الفريدة من نوعها مباشرة وستكتمل قبل نهاية عام 2023، حيث تم تحميل أشرطة الوقود في أحد المفاعلين - الجانب الأيمن من وحدة الطاقة العائمة أكاديميك لومونوسوف".وكان الهدف من تشغيل محطة الطاقة الحرارية النووية العائمة في تشوكوتكا هو حل مشكلتين رئيسيتين. أولاً، استبدال القدرات المتقاعدة لمحطة بيليبينو للطاقة النووية، التي تعمل منذ عام 1974، وكذلك محطة تشونسكايا للطاقة الحرارية، التي يبلغ عمرها بالفعل أكثر من 70 عامًا.وبلغ توليد الكهرباء في المحطة النووية العائمة نهاية عام 2023 نحو 200 مليون كيلووات/ساعة، ويبلغ عدد سكان بيفيك ما يزيد قليلاً عن أربعة آلاف نسمة، في حين يمكن لمحطة الطاقة النووية العائمة أن توفر الكهرباء لمدينة يبلغ عدد سكانها ما يصل إلى 100 ألف نسمة.

https://sputnikarabic.ae/20230912/روساتوم-الروسية-تعلن-عن-تكرار-نموذج-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-مع-عدة-دول-1080941893.html

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