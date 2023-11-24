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https://sputnikarabic.ae/20231124/سلاح-الجو-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-من-فئة-4-1083435779.html
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" من فئة "4++"
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" من فئة "4++"
ذكرت الخدمة الصحفية لـ"روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، بأن مصنع "كومسومولسك على أمور للطيران" الذي يحمل اسم غاغارين، سلّم الدفعة التالية من المقاتلات... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T09:14+0000
2023-11-24T09:14+0000
روسيا
سلاح روسيا
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ونقلت الخدمة الصحفية عن المدير العام للشركة يوري سليوسار: "هذه الدفعة من طائرات "سو-35 إس" تكمل تسليم هذا النوع من الطائرات في إطار برنامج العام الحالي. تزود الشركة القوات الجوية الروسية بمجمعات طيران حديثة بما يتوافق بدقة مع جدول التسليم. يعمل موظفو مصنع كومسومولسك على أمور في ثلاث نوبات، ويدرك موظفونا ضرورة وأهمية عملهم".وأشارت الخدمة الصحيفة إلى أن الطائرة "سو-35إٍس" المتعددة المهام خضعت لدورة من الاختبارات الأرضية والطيران في أوضاع تشغيل مختلفة وحلقت من مطار المصنع إلى مكان العمل.وبحسب النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، إن مقاتلة الجيل 4++ اليوم "تؤكد بوضوح أداءها العالي في ظروف القتال الحقيقية".وقال أرتياكوف: "تتميز الطائرة بأسلحة موجهة جو-جو وجو-أرض بعيدة المدى فعالة للغاية، بالإضافة إلى إجراءات مضادة إلكترونية متقدمة ونظام دفاعي".تم تصميم الطائرة "سو 35" لكسب التفوق الجوي، فضلا عن تدمير الأجسام الأرضية والسطحية ليلا ونهارا في ظروف جوية بسيطة وصعبة على مسافات بعيدة من موطنها.
https://sputnikarabic.ae/20230915/زعيم-كوريا-الشمالية-يتفقد-مصانع-الطائرات-الروسية-في-مدينة-كومسومولسك-أون-أمور-الروسية-1081055161.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" من فئة "4++"

09:14 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "سو-35 إس"
المقاتلة الروسية سو-35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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ذكرت الخدمة الصحفية لـ"روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، بأن مصنع "كومسومولسك على أمور للطيران" الذي يحمل اسم غاغارين، سلّم الدفعة التالية من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إٍس" إلى وزارة الدفاع الروسية.
ونقلت الخدمة الصحفية عن المدير العام للشركة يوري سليوسار: "هذه الدفعة من طائرات "سو-35 إس" تكمل تسليم هذا النوع من الطائرات في إطار برنامج العام الحالي. تزود الشركة القوات الجوية الروسية بمجمعات طيران حديثة بما يتوافق بدقة مع جدول التسليم. يعمل موظفو مصنع كومسومولسك على أمور في ثلاث نوبات، ويدرك موظفونا ضرورة وأهمية عملهم".
وأشارت الخدمة الصحيفة إلى أن الطائرة "سو-35إٍس" المتعددة المهام خضعت لدورة من الاختبارات الأرضية والطيران في أوضاع تشغيل مختلفة وحلقت من مطار المصنع إلى مكان العمل.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يقوم بزيارة تفقدية لمصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
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وبحسب النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، إن مقاتلة الجيل 4++ اليوم "تؤكد بوضوح أداءها العالي في ظروف القتال الحقيقية".
وقال أرتياكوف: "تتميز الطائرة بأسلحة موجهة جو-جو وجو-أرض بعيدة المدى فعالة للغاية، بالإضافة إلى إجراءات مضادة إلكترونية متقدمة ونظام دفاعي".
تم تصميم الطائرة "سو 35" لكسب التفوق الجوي، فضلا عن تدمير الأجسام الأرضية والسطحية ليلا ونهارا في ظروف جوية بسيطة وصعبة على مسافات بعيدة من موطنها.
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