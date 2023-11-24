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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-توجه-31-ضربة-على-مطارات-أوكرانية-عسكرية-خلال-أسبوع-عاجل-1083443657.html
صواريخ روسية عالية الدقة توجه 31 ضربة على مطارات أوكرانية عسكرية خلال أسبوع-عاجل
صواريخ روسية عالية الدقة توجه 31 ضربة على مطارات أوكرانية عسكرية خلال أسبوع-عاجل
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه على مدار الأسبوع، نفذت القوات المسلحة الروسية 31 ضربة جماعية بطائرات دون طيار وأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T12:54+0000
2023-11-24T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت القوات الروسية: "في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية".وأضافت: "تم ضرب مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات الوطنية "آزوف" وكذلك "الفيلق الأجنبي" .
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روسيا
روسيا

صواريخ روسية عالية الدقة توجه 31 ضربة على مطارات أوكرانية عسكرية خلال أسبوع-عاجل

12:54 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 24.11.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه على مدار الأسبوع، نفذت القوات المسلحة الروسية 31 ضربة جماعية بطائرات دون طيار وأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية العسكرية والترسانات ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية.
وقالت القوات الروسية: "في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية".
وأضافت: "تم ضرب مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات الوطنية "آزوف" وكذلك "الفيلق الأجنبي" .
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