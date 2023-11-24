عربي
تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231124/صورة-مخيفة-واحدة-التقطت-لكوكب-الزهرة-صور-وفيديو--1083441032.html
صورة مخيفة واحدة التقطت لكوكب الزهرة... صور وفيديو
صورة مخيفة واحدة التقطت لكوكب الزهرة... صور وفيديو
يلقب كوكب الزهرة بـ"توأم الأرض" بسبب تشابهه معها في حجمه وتكوينه وكثافته، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحياة على هذا الكوكب، فالأمر مختلف جدا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T12:16+0000
2023-11-24T12:16+0000
مجتمع
علوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/01/1050312606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a6303f1f16ebc61a9484c0845b1b869.jpg
وبحسب مجلة علمية، فإن سطح كوكب الزهرة، مغطى بغلاف كثيف من السحب الحمضية السامة.وبفضل تأثير الاحتباس الحراري الجامح، حيث تحبس تلك السحب حرارة الشمس وتمنعها من الهروب مرة أخرى إلى الفضاء، يصل متوسط درجة حرارة سطح كوكب الزهرة إلى 464 درجة مئوية (867 درجة فهرنهايت). ناهيك عن الضغط الجوي الذي يبلغ نحو 100 مرة ضغط الأرض.وكان البرنامج يسمى "فينيرا"، حيث كان يعد هذا أول برنامج يدخل بنجاح الغلاف الجوي لكوكب آخر، حيث كان "فينيرا 3" في عام 1966، وفي عام 1970، كان "فينيرا 7" أول مسبار يقوم بهبوط سلس على كوكب آخر.وذكرت المجلة أن "فينيرا" كانت أول مهمة ترسل إلى الأرض صورًا وأصواتًا من كوكب آخر.وحتى الآن، يعتبر "فينيرا" هو البرنامج الوحيد الذي أرسل صورًا وصوتًا من سطح كوكب الزهرة، حيث سجلت "فينيرا 13" و"14" الصوت، والتقطت "فينيرا 9" و"10" و"13" و"14" صورًا بانورامية لمواقع هبوطها.ووفقًا لمعايير اليوم، ربما تكون البيانات الواردة مشوشة بعض الشيء، لكنها كانت منذ عقود مضت، وكانت الظروف التي عملت في ظلها المجسات مرهقة للغاية.وفي الآونة الأخيرة، قام آخرون بإعادة النظر في البيانات التي يبلغ عمرها ما يقرب من 50 عامًا باستخدام تكنولوجيا معالجة الصور المحسنة والتقنيات المتاحة لنا، مما أدى إلى الحصول على بعض الصور المثيرة للاهتمام لكوكب الزهرة.حيث تظهر الصور عالمًا غريبًا ذا لون ذهبي، عالما يبدو بطريقة ما محظورًا، حتى دون إشارة إلى درجة الحرارة أو الضغط أو السم الذي من شأنه أن يدمر الحياة كما نعرفها.هذا اللون الذهبي هو نتيجة لتسلل ضوء الشمس عبر السحب الزهرية، مما يؤدي إلى تلوين السطح.وتكشف معالجة الصور التي أجريت في جامعة "براون" أن الصخور والأوساخ الموجودة على سطح الكوكب لها لون رمادي غامق.ويُعتقد أن هذا بسبب الطريقة التي تشكل بها السطح، حيث تهيمن السمات البركانية على سطح كوكب الزهرة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وبسبب الطرق التي يتشابه بها كوكب الزهرة مع الأرض، يحرص العلماء على معرفة المزيد عنها، ويمكن أن تساعدنا دراسة كوكب الزهرة في تعلم بعض الطرق التي يمكن أن تنحرف بها المسارات التطورية للكواكب، لإنتاج بيئة مواتية للحياة، أو بيئة ليست كذلك على الإطلاق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/01/1050312606_350:0:1790:1080_1920x0_80_0_0_f3a9d5489216408e01b326e41cddf689.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات
علوم, منوعات

صورة مخيفة واحدة التقطت لكوكب الزهرة... صور وفيديو

12:16 GMT 24.11.2023
© Photo / pixabay/TBITصورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره
صورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Photo / pixabay/TBIT
تابعنا عبر
يلقب كوكب الزهرة بـ"توأم الأرض" بسبب تشابهه معها في حجمه وتكوينه وكثافته، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحياة على هذا الكوكب، فالأمر مختلف جدا.
وبحسب مجلة علمية، فإن سطح كوكب الزهرة، مغطى بغلاف كثيف من السحب الحمضية السامة.
وبفضل تأثير الاحتباس الحراري الجامح، حيث تحبس تلك السحب حرارة الشمس وتمنعها من الهروب مرة أخرى إلى الفضاء، يصل متوسط درجة حرارة سطح كوكب الزهرة إلى 464 درجة مئوية (867 درجة فهرنهايت). ناهيك عن الضغط الجوي الذي يبلغ نحو 100 مرة ضغط الأرض.

ولقد ناضل العلماء من أجل ابتكار مركبة هبوط يمكنها البقاء على قيد الحياة في هذه الظروف القاسية للغاية، ولكن لدينا بالفعل بيانات من سطح كوكب الزهرة، بين عامي 1961 و1984، أرسل برنامج الفضاء السوفييتي سلسلة من 16 مسبارًا إلى جار الأرض المطل على الشمس.

وكان البرنامج يسمى "فينيرا"، حيث كان يعد هذا أول برنامج يدخل بنجاح الغلاف الجوي لكوكب آخر، حيث كان "فينيرا 3" في عام 1966، وفي عام 1970، كان "فينيرا 7" أول مسبار يقوم بهبوط سلس على كوكب آخر.
وذكرت المجلة أن "فينيرا" كانت أول مهمة ترسل إلى الأرض صورًا وأصواتًا من كوكب آخر.
وحتى الآن، يعتبر "فينيرا" هو البرنامج الوحيد الذي أرسل صورًا وصوتًا من سطح كوكب الزهرة، حيث سجلت "فينيرا 13" و"14" الصوت، والتقطت "فينيرا 9" و"10" و"13" و"14" صورًا بانورامية لمواقع هبوطها.
ووفقًا لمعايير اليوم، ربما تكون البيانات الواردة مشوشة بعض الشيء، لكنها كانت منذ عقود مضت، وكانت الظروف التي عملت في ظلها المجسات مرهقة للغاية.
وفي الآونة الأخيرة، قام آخرون بإعادة النظر في البيانات التي يبلغ عمرها ما يقرب من 50 عامًا باستخدام تكنولوجيا معالجة الصور المحسنة والتقنيات المتاحة لنا، مما أدى إلى الحصول على بعض الصور المثيرة للاهتمام لكوكب الزهرة.
حيث تظهر الصور عالمًا غريبًا ذا لون ذهبي، عالما يبدو بطريقة ما محظورًا، حتى دون إشارة إلى درجة الحرارة أو الضغط أو السم الذي من شأنه أن يدمر الحياة كما نعرفها.
هذا اللون الذهبي هو نتيجة لتسلل ضوء الشمس عبر السحب الزهرية، مما يؤدي إلى تلوين السطح.
وتكشف معالجة الصور التي أجريت في جامعة "براون" أن الصخور والأوساخ الموجودة على سطح الكوكب لها لون رمادي غامق.
ويُعتقد أن هذا بسبب الطريقة التي تشكل بها السطح، حيث تهيمن السمات البركانية على سطح كوكب الزهرة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وبسبب الطرق التي يتشابه بها كوكب الزهرة مع الأرض، يحرص العلماء على معرفة المزيد عنها، ويمكن أن تساعدنا دراسة كوكب الزهرة في تعلم بعض الطرق التي يمكن أن تنحرف بها المسارات التطورية للكواكب، لإنتاج بيئة مواتية للحياة، أو بيئة ليست كذلك على الإطلاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور10:24 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала