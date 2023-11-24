https://sputnikarabic.ae/20231124/طائرات-إسرائيلية-تلقي-منشورات-على-غزة-بعد-بدء-الهدنة-فيديو---1083433545.html

طائرات إسرائيلية تلقي منشورات على غزة بعد بدء الهدنة... فيديو

طائرات إسرائيلية تلقي منشورات على غزة بعد بدء الهدنة... فيديو

ألقت طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، منشورات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تحذر السكان من العودة من المناطق الجنوبية إلى شمالي القطاع. 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T08:42+0000

2023-11-24T08:42+0000

2023-11-24T08:42+0000

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وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء الطائرات الإسرائيلية منشورات تحذيرية للسكان بعدم التوجّه إلى الشمال: "لا تعودوا إلى الشمال".وبدأ سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231124/اخترق-القبة-الحديديةتقرير-يكشف-عن-إنقاذ-المخابرات-التركية-لمهندس-فلسطيني-من-أيدي-الموساد-1083432939.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, نادي الفيديو