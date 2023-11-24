https://sputnikarabic.ae/20231124/علماء-يرصدون-شعاعا-كونيا-غريبا-ذو-طبيعة-مجهولة-1083433344.html

علماء يرصدون شعاعا كونيا غريبا ذا طبيعة مجهولة... صور وفيديو

علماء يرصدون شعاعا كونيا غريبا ذا طبيعة مجهولة... صور وفيديو

أفادت جامعة "يوتا" في الولايات المتحدة الأمريكية في بيان بأن تعاونًا دوليًا لعلماء وباحثين في " Telescope Array" اكتشف ثاني أقوى شعاع كوني تم رصده على الإطلاق،... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T08:25+0000

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وقال جون ماثيوز، ممثل " Telescope Array" في جامعة يوتا: "بتتبع مسار الجسيم الجديد (الذي يشكل الشعاع) إلى المصدر، لا يمكن تحديد أي شيء بمستوى طاقة مرتفع بما يكفي لإنتاجه. هذا هو اللغز - ما الذي يحدث بحق الجحيم؟".وبحسب الجامعة، من خلال تجربة تسمى عين الذبابة في عام 1991، استخدم باحثون من ولاية يوتا مجموعة تلسكوبية مساحتها 700 كيلومتر مربع للكشف عن أقوى الأشعة الكونية في التاريخ المسجل. الجسيمات التي صنعت منها كانت تسمى "يا إلهي". وفقا لعلماء الفيزياء الفلكية، لا شيء في المجرة يمكن أن ينتج مثل هذا التدفق، وتبين أن طاقة الجسيم أكبر ما كان ممكنا من الناحية النظرية للأشعة الكونية.ولكن في مايو 2021، اكتشف فريق " Telescope Array" ثاني أقوى تيار للأشعة الكونية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشر الباحثون مقالا يقول إن الجسيمات، التي تسمى "أماتيراسو" تكريما لإلهة الشمس اليابانية، يمكن أن تتبع قوانين الجسيمات الأولية غير المعروفة للعلم.قال البروفيسور في جامعة يوتا جون بيلز: "قد يكون ذلك عيوبًا في بنية الزمكان، أو اصطدام الأوتار الكونية. أنا فقط أطرح الأفكار المجنونة التي تتبادر إلى أذهان الناس، لأنه ببساطة لا يوجد تفسير مقبول بشكل عام". ويجمع مشروع " Telescope Array" الدولي باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وبلجيكا. ويقع المرصد في ولاية يوتا الأمريكية على ارتفاع 1370 مترًا فوق سطح البحر.

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