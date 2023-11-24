https://sputnikarabic.ae/20231124/فيديو-أثار-جدلا-أسيرة-إسرائيلية-مفرج-عنها-تلوح-بيدها-مودعة-أهالي-غزة-1083459599.html
فيديو أثار جدلا... أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تلوح بيدها مودعة أهالي غزة
فيديو أثار جدلا... أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تلوح بيدها مودعة أهالي غزة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا، حيث أظهر أحد الأسيرات الإسرائيليات وهي تلوح بيدها أثناء مغادرتها قطاع غزة. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T23:59+0000
2023-11-24T23:59+0000
2023-11-24T23:59+0000
نادي الفيديو
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
تسليم رهائن
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الأسيرة الإسرائيلية تم الإفراج عنها ضمن الدفعة الأولى في صفقة تبادل بين حماس والجيش الإسرائيلي.اللقطة أثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تناولها أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي انتقدت تلويحها وهي تبتسم لأهل غزة، في أثناء نقلها في سيارة الصليب الأحمر.وفي سياق مشابه، كشفت لقطات سابقة عن لحظة صافحت فيها أسيرة أخرى مقاتلًا من "القسام" أثناء تسليمها إلى الصليب الأحمر للإفراج عنها من قطاع غزة.هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إسرائيل-تطلق-سراح-39-أسيرا-فلسطينيا-بينهم-24-امرأة-فيديو-1083459004.html
غزة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, تسليم رهائن
نادي الفيديو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, تسليم رهائن
فيديو أثار جدلا... أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تلوح بيدها مودعة أهالي غزة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا، حيث أظهر أحد الأسيرات الإسرائيليات وهي تلوح بيدها أثناء مغادرتها قطاع غزة.
الأسيرة الإسرائيلية تم الإفراج عنها ضمن الدفعة الأولى في صفقة تبادل بين حماس والجيش الإسرائيلي
.
اللقطة أثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تناولها أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي انتقدت تلويحها وهي تبتسم لأهل غزة، في أثناء نقلها في سيارة الصليب الأحمر.
وفي سياق مشابه، كشفت لقطات سابقة عن لحظة صافحت فيها أسيرة أخرى مقاتلًا من "القسام" أثناء تسليمها إلى الصليب الأحمر للإفراج عنها من قطاع غزة.
هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.