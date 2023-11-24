عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/قوات-حرس-تولا-المجوقل-تحيد-مجموعة-أوكرانية-في-أرتيوموفسك-1083429347.html
قوات حرس تولا "المجوقل" تحيد مجموعة أوكرانية في أرتيوموفسك
قوات حرس تولا "المجوقل" تحيد مجموعة أوكرانية في أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم طائرة مسيرة تابع لوحدة قوات حرس تولا استطاع رصد وتدمير مجموعتين من المشاة الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T06:33+0000
2023-11-24T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345299_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_81628a45a85e9120749409ff1b316458.jpg
وأشارت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة رصدوا أفرادا عسكريين أوكرانيين يطلقون النار من أسلحة في نقطة على محور أرتيموفسك، مضيفة أن القوات قامت بتوجيهات لتدمير هذه النقطة.ودمر المشغلون مجموعة أخرى من الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرة مسيرة ثانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الروسية-تستخدم-طائرات-مسيرة-معززة-بالواقع-الافتراضي-ليلية-فيديو-1083369892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345299_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_dbf344b0319a6921ce08135a55293530.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

قوات حرس تولا "المجوقل" تحيد مجموعة أوكرانية في أرتيوموفسك

06:33 GMT 24.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم طائرة مسيرة تابع لوحدة قوات حرس تولا استطاع رصد وتدمير مجموعتين من المشاة الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك.
وأشارت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة رصدوا أفرادا عسكريين أوكرانيين يطلقون النار من أسلحة في نقطة على محور أرتيموفسك، مضيفة أن القوات قامت بتوجيهات لتدمير هذه النقطة.
ودمر المشغلون مجموعة أخرى من الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرة مسيرة ثانية.
جندي من المنطقة العسكرية المركزية يتحكم في طائرة بدون طيار من طراز (FPV) خلال تدريب لمشغلي الطائرات المسيرة في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستخدم طائرات مسيرة "معززة بالواقع الافتراضي" ليلية... فيديو
22 نوفمبر, 08:59 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور06:14 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:10 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:32 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور22 نوفمبر, 22:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала