https://sputnikarabic.ae/20231124/قوات-حرس-تولا-المجوقل-تحيد-مجموعة-أوكرانية-في-أرتيوموفسك-1083429347.html
قوات حرس تولا "المجوقل" تحيد مجموعة أوكرانية في أرتيوموفسك
قوات حرس تولا "المجوقل" تحيد مجموعة أوكرانية في أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم طائرة مسيرة تابع لوحدة قوات حرس تولا استطاع رصد وتدمير مجموعتين من المشاة الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T06:33+0000
2023-11-24T06:33+0000
2023-11-24T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة رصدوا أفرادا عسكريين أوكرانيين يطلقون النار من أسلحة في نقطة على محور أرتيموفسك، مضيفة أن القوات قامت بتوجيهات لتدمير هذه النقطة.ودمر المشغلون مجموعة أخرى من الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرة مسيرة ثانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الروسية-تستخدم-طائرات-مسيرة-معززة-بالواقع-الافتراضي-ليلية-فيديو-1083369892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قوات حرس تولا "المجوقل" تحيد مجموعة أوكرانية في أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم طائرة مسيرة تابع لوحدة قوات حرس تولا استطاع رصد وتدمير مجموعتين من المشاة الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك.
وأشارت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة رصدوا أفرادا عسكريين أوكرانيين يطلقون النار من أسلحة في نقطة على محور أرتيموفسك، مضيفة أن القوات قامت بتوجيهات لتدمير هذه النقطة.
ودمر المشغلون مجموعة أخرى من الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرة مسيرة ثانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.