https://sputnikarabic.ae/20231124/قوات-فوستوك-الروسية-تسيطر-على-مواقع-متقدمة-جنوب-دونيتسك-1083445740.html
قوات "فوستوك" الروسية تسيطر على مواقع متقدمة جنوب دونيتسك
قوات "فوستوك" الروسية تسيطر على مواقع متقدمة جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 625 عسكريًا والعديد من المعدات الحربية خلال الأسبوع المنصرم على محور جنوب... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T14:02+0000
2023-11-24T14:02+0000
2023-11-24T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك أكثر من 625 عسكريا، و7 مركبات حربية مدرعة، و16 سيارة و13 مدفعا ميدانيا".وأشار البيان إلى أن الطيران والمدفعية دمرت وحدات من كتيبة المشاة الآلية 58، ولواء الهجوم الجوي 72 الميكانيكي، ولواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواءي الدفاع الإقليمي 127 و128 في مناطق نوفوميخيلوفكا، ستارومايورسكي، نيكولسكي، شيفتشينكو، نوفودونتسكي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي سياق متصل، قالت الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، وخلال فترة أسبوع تم صد 22 هجمة للعدو واستهداف أفراد وآليات القوات المسلحة الأوكرانية في مدن وبلدات ماريينكا وكورديوموفكا وفاسيوكوفكا وأرتيوموفسك وأندرييفكا وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 1680 عسكريا بين قتيل وجريح، وتدمير أربع دبابات و10 عربات قتال مدرعة و18 سيارة و14 مدفعاً ميدانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231124/قوات-حرس-تولا-المجوقل-تحيد-مجموعة-أوكرانية-في-أرتيوموفسك-1083429347.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قوات "فوستوك" الروسية تسيطر على مواقع متقدمة جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 625 عسكريًا والعديد من المعدات الحربية خلال الأسبوع المنصرم على محور جنوب دونيتسك.
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك أكثر من 625 عسكريا، و7 مركبات حربية مدرعة، و16 سيارة و13 مدفعا ميدانيا".
وأشار البيان إلى أن الطيران والمدفعية دمرت وحدات من كتيبة المشاة الآلية 58، ولواء الهجوم الجوي 72 الميكانيكي، ولواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواءي الدفاع الإقليمي 127 و128 في مناطق نوفوميخيلوفكا، ستارومايورسكي، نيكولسكي، شيفتشينكو، نوفودونتسكي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي سياق متصل، قالت الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، وخلال فترة أسبوع تم صد 22 هجمة للعدو واستهداف أفراد وآليات القوات المسلحة الأوكرانية في مدن وبلدات ماريينكا وكورديوموفكا وفاسيوكوفكا وأرتيوموفسك وأندرييفكا وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 1680 عسكريا بين قتيل وجريح، وتدمير أربع دبابات و10 عربات قتال مدرعة و18 سيارة و14 مدفعاً ميدانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.