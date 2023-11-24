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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/قوات-فوستوك-الروسية-تسيطر-على-مواقع-متقدمة-جنوب-دونيتسك-1083445740.html
قوات "فوستوك" الروسية تسيطر على مواقع متقدمة جنوب دونيتسك
قوات "فوستوك" الروسية تسيطر على مواقع متقدمة جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 625 عسكريًا والعديد من المعدات الحربية خلال الأسبوع المنصرم على محور جنوب... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T14:02+0000
2023-11-24T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك أكثر من 625 عسكريا، و7 مركبات حربية مدرعة، و16 سيارة و13 مدفعا ميدانيا".وأشار البيان إلى أن الطيران والمدفعية دمرت وحدات من كتيبة المشاة الآلية 58، ولواء الهجوم الجوي 72 الميكانيكي، ولواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواءي الدفاع الإقليمي 127 و128 في مناطق نوفوميخيلوفكا، ستارومايورسكي، نيكولسكي، شيفتشينكو، نوفودونتسكي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي سياق متصل، قالت الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، وخلال فترة أسبوع تم صد 22 هجمة للعدو واستهداف أفراد وآليات القوات المسلحة الأوكرانية في مدن وبلدات ماريينكا وكورديوموفكا وفاسيوكوفكا وأرتيوموفسك وأندرييفكا وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 1680 عسكريا بين قتيل وجريح، وتدمير أربع دبابات و10 عربات قتال مدرعة و18 سيارة و14 مدفعاً ميدانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231124/قوات-حرس-تولا-المجوقل-تحيد-مجموعة-أوكرانية-في-أرتيوموفسك-1083429347.html
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روسيا

قوات "فوستوك" الروسية تسيطر على مواقع متقدمة جنوب دونيتسك

14:02 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 625 عسكريًا والعديد من المعدات الحربية خلال الأسبوع المنصرم على محور جنوب دونيتسك.
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك أكثر من 625 عسكريا، و7 مركبات حربية مدرعة، و16 سيارة و13 مدفعا ميدانيا".
وأشار البيان إلى أن الطيران والمدفعية دمرت وحدات من كتيبة المشاة الآلية 58، ولواء الهجوم الجوي 72 الميكانيكي، ولواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواءي الدفاع الإقليمي 127 و128 في مناطق نوفوميخيلوفكا، ستارومايورسكي، نيكولسكي، شيفتشينكو، نوفودونتسكي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات حرس تولا "المجوقل" تحيد مجموعة أوكرانية في أرتيوموفسك
06:33 GMT
وفي سياق متصل، قالت الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، وخلال فترة أسبوع تم صد 22 هجمة للعدو واستهداف أفراد وآليات القوات المسلحة الأوكرانية في مدن وبلدات ماريينكا وكورديوموفكا وفاسيوكوفكا وأرتيوموفسك وأندرييفكا وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 1680 عسكريا بين قتيل وجريح، وتدمير أربع دبابات و10 عربات قتال مدرعة و18 سيارة و14 مدفعاً ميدانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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