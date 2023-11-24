https://sputnikarabic.ae/20231124/كاتب-سياسي-بولندي-يكشف-عن-خطة-زيلينسكي-الجديدة-1083440711.html
كاتب سياسي بولندي يكشف عن "خطة زيلينسكي الجديدة"
كاتب سياسي بولندي يكشف عن "خطة زيلينسكي الجديدة"
أفاد الكاتب السياسي البولندي جاسيك بارتوسياك، بأن أوكرانيا تجد نفسها في وضع رهيب، لذا يضطر زيلينسكي إلى التصرف فقط مع مراعاة الحالة المزاجية في الولايات... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T12:13+0000
2023-11-24T12:13+0000
2023-11-24T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بارتوسياك: "روسيا تفوز… من الواضح بالعين المجردة أن الصراع يختمر بين السلطات السياسية والعسكرية، وبين زيلينسكي وزالوجني. الجيش يدعم الجنرال ويكره السلطات السياسية، بما في ذلك الرئيس. هذه هي صيغة لزعزعة الاستقرار"وبحسب بارتوسياك، فإن زيلينسكي يأمل أنه سيكون من غير المقبول أن يعترف فريق جو بايدن بخسارة أوكرانيا، وبالتالي سيواصل مساعدة كييف.وقال في مقابلة مع راديو "Radio Wnet": "الآن هناك معركة سياسية حول من يمكن إلقاء اللوم عليه في الإخفاقات على الجبهة. أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على المساعدة الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة. لذلك، يقرر الأمريكيون كيف سيتطور هذا الصراع في الأشهر المقبلة".وكتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.وفي وقت سابق، ذكر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست"، أن الجيش الأوكراني وصل إلى طريق مسدود، "وعلى الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".
https://sputnikarabic.ae/20231123/-رئيس-الوزراء-الأوكراني-يكشف-عن-نقطة-عجز-في-قوات-كييف-1083408140.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
كاتب سياسي بولندي يكشف عن "خطة زيلينسكي الجديدة"
أفاد الكاتب السياسي البولندي جاسيك بارتوسياك، بأن أوكرانيا تجد نفسها في وضع رهيب، لذا يضطر زيلينسكي إلى التصرف فقط مع مراعاة الحالة المزاجية في الولايات المتحدة.
وقال بارتوسياك: "روسيا تفوز… من الواضح بالعين المجردة أن الصراع يختمر بين السلطات السياسية والعسكرية، وبين زيلينسكي وزالوجني. الجيش يدعم الجنرال ويكره السلطات السياسية، بما في ذلك الرئيس. هذه هي صيغة لزعزعة الاستقرار"
وبحسب بارتوسياك، فإن زيلينسكي يأمل أنه سيكون من غير المقبول أن يعترف فريق جو بايدن بخسارة أوكرانيا، وبالتالي سيواصل مساعدة كييف.
وقال في مقابلة مع راديو "Radio Wnet": "الآن هناك معركة سياسية حول من يمكن إلقاء اللوم عليه في الإخفاقات على الجبهة. أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على المساعدة الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة. لذلك، يقرر الأمريكيون كيف سيتطور هذا الصراع في الأشهر المقبلة".
وكتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق، ذكر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست"، أن الجيش الأوكراني وصل إلى طريق مسدود، "وعلى الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".