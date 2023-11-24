https://sputnikarabic.ae/20231124/لانتسيت-روسية-تدمر-إم-109-أمريكيا-ذاتي-الحركة-فيديو-1083442363.html
"لانتسيت" روسية تدمر "إم 109" أمريكيا ذاتي الحركة... فيديو
"لانتسيت" روسية تدمر "إم 109" أمريكيا ذاتي الحركة... فيديو
أفادت وسائل إعلام روسية بأن طائرة مسيّرة روسية من طراز "لانتسيت" رصدت ودمرت مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة من طراز هاتزور "إم 109" عيار 155 ملم. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T12:46+0000
2023-11-24T12:46+0000
2023-11-24T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مصادر خاصة، أن القوات الروسية التي تقود الطائرة المسيرة كشفت المدفع الذي كان مخفيا بطريقة عسكرية مبتكرة، حيث تم اتخاذ القرار بالتدمير من خلال توجيه الطائرة المسيرة عليه مباشرة.ووفقا للبيانات، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل 48 مدفعًا من هذا الطراز، حيث قامت واشنطن بتسليم ما يقرب من 90 مدفعا من هذا الطراز.وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231123/مجلس-الأمن-الروسي-أمامنا-مهمة-إنتاج-مسيرات-للدفاع-الجوي-في-أسرع-وقت-ممكن-1083419934.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"لانتسيت" روسية تدمر "إم 109" أمريكيا ذاتي الحركة... فيديو
أفادت وسائل إعلام روسية بأن طائرة مسيّرة روسية من طراز "لانتسيت" رصدت ودمرت مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة من طراز هاتزور "إم 109" عيار 155 ملم.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مصادر خاصة، أن القوات الروسية التي تقود الطائرة المسيرة كشفت المدفع الذي كان مخفيا بطريقة عسكرية مبتكرة، حيث تم اتخاذ القرار بالتدمير من خلال توجيه الطائرة المسيرة عليه مباشرة.
ووفقا للبيانات، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل 48 مدفعًا من هذا الطراز، حيث قامت واشنطن بتسليم ما يقرب من 90 مدفعا من هذا الطراز.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.