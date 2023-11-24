https://sputnikarabic.ae/20231124/ليزر-روسي-يبحث-عن-الخلايا-السرطانية-في-دم-الإنسان-1083431802.html
"ليزر روسي" يبحث عن الخلايا السرطانية في دم الإنسان
"ليزر روسي" يبحث عن الخلايا السرطانية في دم الإنسان
توصل علماء من جامعة ساراتوف الوطنية للأبحاث الحكومية بالتعاون مع زملاء من جامعات روسية أخرى إلى طريقة بالليزر تقوم بالبحث عن الخلايا السرطانية في الدم. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T07:40+0000
2023-11-24T07:40+0000
2023-11-24T07:40+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا للباحثين، فإن القدرة على العثور على خلايا سرطان الجلد النادرة للغاية في الدم، والتي تمتص الضوء بقوة أكبر من الخلايا الأخرى في دم المريض، ستصبح تقنية رئيسية في النظام الروسي الجديد لتشخيص الأورام دون سحب الدم.وفقا للإحصاءات التي أجراها العلماء، فإن العلاج الناجح للسرطان في المرحلة الأولى من التطور ممكن في 92% من الحالات وفي المرحلة الثانية 76% وفي المرحلة الثالثة 56%.وأوضح الخبراء أن معدلات الشفاء المرتفعة هذه ترجع إلى وجود ترسانة واسعة من الأدوية، مما يسمح بالاختيار الفردي للعلاج، مع مراعاة خصائص كل مريض. ويشير العلماء أنه عند اختيار استراتيجية العلاج وأدوية محددة، غالبا ما يحتاج المتخصصون إلى وقت طويل لمراقبة تطور المرض.في الوقت الحالي، يتم تشخيص السرطان ومراقبة فعالية العلاج الدوائي باستخدام اختبارات الدم، حيث تتطلب مواد الاختبار مختبرًا متخصصًا معقمًا ومتخصصين مؤهلين وفترة تشخيصية طويلة.
https://sputnikarabic.ae/20230928/كيف-تعمل-أسلحة-الليزر-1081484093.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
"ليزر روسي" يبحث عن الخلايا السرطانية في دم الإنسان
توصل علماء من جامعة ساراتوف الوطنية للأبحاث الحكومية بالتعاون مع زملاء من جامعات روسية أخرى إلى طريقة بالليزر تقوم بالبحث عن الخلايا السرطانية في الدم.
ووفقا للباحثين، فإن القدرة على العثور على خلايا سرطان الجلد النادرة للغاية في الدم، والتي تمتص الضوء بقوة أكبر من الخلايا الأخرى في دم المريض، ستصبح تقنية رئيسية في النظام الروسي الجديد لتشخيص الأورام دون سحب الدم.
وفقا للإحصاءات التي أجراها العلماء، فإن العلاج الناجح للسرطان في المرحلة الأولى من التطور ممكن في 92% من الحالات وفي المرحلة الثانية 76% وفي المرحلة الثالثة 56%.
وأوضح الخبراء أن معدلات الشفاء المرتفعة هذه ترجع إلى وجود ترسانة واسعة من الأدوية، مما يسمح بالاختيار الفردي للعلاج، مع مراعاة خصائص كل مريض.
ويشير العلماء أنه عند اختيار استراتيجية العلاج وأدوية محددة، غالبا ما يحتاج المتخصصون إلى وقت طويل لمراقبة تطور المرض.
في الوقت الحالي، يتم تشخيص السرطان ومراقبة فعالية العلاج الدوائي باستخدام اختبارات الدم، حيث تتطلب مواد الاختبار مختبرًا متخصصًا معقمًا ومتخصصين مؤهلين وفترة تشخيصية طويلة.