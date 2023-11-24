عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-الصقر-المهيمن-على-سماء-أوكرانيا-1083447718.html
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن "الصقر المهيمن" على سماء أوكرانيا
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن "الصقر المهيمن" على سماء أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأن طائرات "ميغ-35" الروسية تستطيع تنفيذ ضربات في جميع أنحاء أوكرانيا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T14:48+0000
2023-11-24T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101629/24/1016292450_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_835cdcff802c202e37541899014015d8.jpg
وجاء في المقال المنشور: "تم تحسين هذه الفئة من المقاتلات بشكل جيد لتوجيه ضربات عالية الدقة ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، سواء بصريًا أو على المدى البعيد".وقال سيرغي كوروتكوف، المصمم العام في شركة "بناء الطائرات المتحدة" أن أحدث مقاتلة من طراز "ميغ-35" يتم استخدامها بالفعل خلال العملية العسكرية الخاصة، على الرغم من أنها لم تكمل الرحلات التجريبية بعد."ميغ-35" هو أحدث مجمع طائرات من جيل "4++"، تم إنشاؤه باستخدام تكنولوجيا مقاتلات الجيل الخامس للعمل في مناطق النزاعات المسلحة الشديدة في ظروف الدفاع الجوي الكثيف.يذكر أنه تم تصميم الطائرة لتدمير الأهداف الجوية في أي وقت وفي أي ظروف جوية، وكذلك تدمير الأهداف الأرضية والسطحية المتحركة والثابتة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-كوبيانسك--عاجل-1083443975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101629/24/1016292450_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_400cea8046b63a077768044ac83c3552.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن "الصقر المهيمن" على سماء أوكرانيا

14:48 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة ميغ 35
مقاتلة ميغ 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأن طائرات "ميغ-35" الروسية تستطيع تنفيذ ضربات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور: "تم تحسين هذه الفئة من المقاتلات بشكل جيد لتوجيه ضربات عالية الدقة ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، سواء بصريًا أو على المدى البعيد".

وبحسب صحيفة "ميلتري ووتش"، فإن المقاتلة "ميغ-35" اجتازت اختبارات قتالية في مسرح العمليات العسكرية الأوكرانية، وإن هذا النموذج يتفوق بشكل كبير على كل ما هو في الخدمة مع القوات الأوكرانية من حيث القدرات الجوية.

راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في كوبيانسك
13:08 GMT
وقال سيرغي كوروتكوف، المصمم العام في شركة "بناء الطائرات المتحدة" أن أحدث مقاتلة من طراز "ميغ-35" يتم استخدامها بالفعل خلال العملية العسكرية الخاصة، على الرغم من أنها لم تكمل الرحلات التجريبية بعد.
"ميغ-35" هو أحدث مجمع طائرات من جيل "4++"، تم إنشاؤه باستخدام تكنولوجيا مقاتلات الجيل الخامس للعمل في مناطق النزاعات المسلحة الشديدة في ظروف الدفاع الجوي الكثيف.
يذكر أنه تم تصميم الطائرة لتدمير الأهداف الجوية في أي وقت وفي أي ظروف جوية، وكذلك تدمير الأهداف الأرضية والسطحية المتحركة والثابتة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور13:14 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала