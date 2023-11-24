https://sputnikarabic.ae/20231124/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-الصقر-المهيمن-على-سماء-أوكرانيا-1083447718.html
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن "الصقر المهيمن" على سماء أوكرانيا
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن "الصقر المهيمن" على سماء أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأن طائرات "ميغ-35" الروسية تستطيع تنفيذ ضربات في جميع أنحاء أوكرانيا. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T14:48+0000
2023-11-24T14:48+0000
2023-11-24T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وجاء في المقال المنشور: "تم تحسين هذه الفئة من المقاتلات بشكل جيد لتوجيه ضربات عالية الدقة ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، سواء بصريًا أو على المدى البعيد".وقال سيرغي كوروتكوف، المصمم العام في شركة "بناء الطائرات المتحدة" أن أحدث مقاتلة من طراز "ميغ-35" يتم استخدامها بالفعل خلال العملية العسكرية الخاصة، على الرغم من أنها لم تكمل الرحلات التجريبية بعد."ميغ-35" هو أحدث مجمع طائرات من جيل "4++"، تم إنشاؤه باستخدام تكنولوجيا مقاتلات الجيل الخامس للعمل في مناطق النزاعات المسلحة الشديدة في ظروف الدفاع الجوي الكثيف.يذكر أنه تم تصميم الطائرة لتدمير الأهداف الجوية في أي وقت وفي أي ظروف جوية، وكذلك تدمير الأهداف الأرضية والسطحية المتحركة والثابتة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-كوبيانسك--عاجل-1083443975.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن "الصقر المهيمن" على سماء أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأن طائرات "ميغ-35" الروسية تستطيع تنفيذ ضربات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور: "تم تحسين هذه الفئة من المقاتلات بشكل جيد لتوجيه ضربات عالية الدقة ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، سواء بصريًا أو على المدى البعيد".
وبحسب صحيفة "ميلتري ووتش"، فإن المقاتلة "ميغ-35" اجتازت اختبارات قتالية في مسرح العمليات العسكرية الأوكرانية، وإن هذا النموذج يتفوق بشكل كبير على كل ما هو في الخدمة مع القوات الأوكرانية من حيث القدرات الجوية.
وقال سيرغي كوروتكوف، المصمم العام في شركة "بناء الطائرات المتحدة" أن أحدث مقاتلة من طراز "ميغ-35" يتم استخدامها بالفعل خلال العملية العسكرية الخاصة، على الرغم من أنها لم تكمل الرحلات التجريبية بعد.
"ميغ-35" هو أحدث مجمع طائرات من جيل "4++"، تم إنشاؤه باستخدام تكنولوجيا مقاتلات الجيل الخامس للعمل في مناطق النزاعات المسلحة الشديدة في ظروف الدفاع الجوي الكثيف.
يذكر أنه تم تصميم الطائرة لتدمير الأهداف الجوية في أي وقت وفي أي ظروف جوية، وكذلك تدمير الأهداف الأرضية والسطحية المتحركة والثابتة.