https://sputnikarabic.ae/20231124/محلل-سياسي-ليس-هناك-معطيات-أكيدة-من-أن-سريان-الهدنة-في-غزة-سينعكس-على-جبهة-لبنان-1083427373.html

محلل سياسي: ليس هناك معطيات أكيدة من أن سريان الهدنة في غزة سينعكس على جبهة لبنان

محلل سياسي: ليس هناك معطيات أكيدة من أن سريان الهدنة في غزة سينعكس على جبهة لبنان

قال الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر، إنه "ليس هناك من معطيات ومعلومات أكيدة إلى الآن من أن سريان الهدنة المتوقع أن تبدأ يوم غد الجمعة، الساعة 7 صباحًا... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T02:24+0000

2023-11-24T02:24+0000

2023-11-24T02:24+0000

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/15/1083339128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca8caa45487f7904984a79000ef07234.jpg

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح عبد الساتر، أن "الكلام الذي قيل يوم أمس الأربعاء، كان كله في إطار التوقعات من أن هذا الأمر ممكن أن يكون مرتبطًا بسريان اتفاق الهدنة في غزة، لكن ما حدث ليل أمس في جنوب لبنان ربما قلب المشهد إلى حد كبير، فالعملية التي قام بها العدو الإسرائيلي باستهداف مجموعة من شباب المقاومة لديهم مسؤوليات كانت ضربة مؤلمة للحزب، استشهد خلالها 5 شباب من المقاومة ربما هذا الأمر سيترك الكثير من التداعيات".ولفت عبد الساتر إلى أن "اليوم كان يومًا كبيرًا جدًا على مستوى المواجهات، اعترف العدو الإسرائيلي بخسائر كبيرة، وتجاوز عدد الصواريخ ال 50 صاروخًا على كل المستوطنات، هذا يعني باللغة العسكرية أن الأمور ممكن أن تكون مفتوحة أكثر بكثير من أن تكون مغلقة".ورأى أن "مسألة تدحرج الحرب في لبنان محكوم بالوقائع الميدانية، حتى الآن استطاع "حزب الله" أن يخوض مواجهة مفتوحة على مدى 47 يومًا وعلى طول 107 كلم وبعمق يصل إلى 5 كلم بطريقة احترافية عالية الدقة، وأنها لم تعرض لبنان إلى ما يقوله البعض إلى الحرب بالمعنى الواسع، لكنها في نفس الوقت لم تترك الكيان الإسرائيلي في راحة من أمره بشكل كبير، وبالتالي هذا التوازن الذي استطاعت المقاومة أن تقوم به أعتقد أنه لا يزال قائمًا في الذهن، لكن التطورات دائمًا تأخذنا إلى أمكنة أخرى تمامًا كالذي حصل يوم أمس، واستوجب ردًا كبيرًا من المقاومة اليوم، فهل يكتفي "حزب الله" بهذا الرد، هل يقف عند موضوع سريان الهدنة بأن تنسحب على الجبهة الجنوبية أم أن الأمر ممكن أن يتعدى ذلك، الأمر مرتبط بطرفين وليس بطرف واحد، ليس الحزب وحده من يفترض عليه أن يكون في موضع الإجابة دائمًا، أيضًا على الطرف المعتدي العدو الإسرائيلي أن يكون في طرف من يجيب على أسئلة من هذا النوع، ولا زال العدو حتى هذه اللحظة يطلق تهديدات استعراضية".وأكد عبد الساتر أن "أصل أن يقبل العدو الإسرائيلي بهدنة في غزة بعد 48 يومًا من العدوان المتواصل والقتل التدميري وارتكاب المجازر وانتهاك كل القوانين الدولية والإنسانية ورفع شعارات عالية وأهداف كبيرة ولم يستطع أن ينجز أي شيء من هذا سوى أنه ارتكب جرائم ومجازر، أعتقد أن هذه خسارة بطعم الهزيمة الساحقة للعدو الإسرائيلي، بالتأكيد هذا انتصار للمقاومة".

https://sputnikarabic.ae/20231123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أوضاع-وتحركات-قواته-في-قطاع-غزة-خلال-فترة-الهدنة-1083426688.html

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي