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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231124/مسؤولة-أوكرانية-سابقة-تعترف-بمشاكل-في-التسليح-وتؤيد-التعبئة-1083436465.html
مسؤولة أوكرانية سابقة تعترف بمشاكل في التسليح وتدعو للتعبئة
مسؤولة أوكرانية سابقة تعترف بمشاكل في التسليح وتدعو للتعبئة
صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني السابق، آنا ماليار، إن زمن "القرارات الشعبية" بشأن قضايا التعبئة في البلاد، قد ولى. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T09:32+0000
2023-11-24T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقالت ماليار إن مثل هذه الحلول استنفدت، ولم يعد من الممكن وجودها في مثل هذه الحرب المعقدة، مضيفةً: "نحن كمجتمع واع نحتاج إلى فهم هذه الأشياء وألا نتوقع أنه يجب أن تكون هناك أخبار جيدة كل يوم".وأكدت في لقاء صحفي، أن حجم الجيش الروسي يفوق الجيش الأوكراني، كما اعترفت بأن القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك أسلحة أقل.يشار إلى أن أوكرانيا لا تكشف بشكل رسمي العدد الحالي لقواتها المسلحة، ولكن في 22 أغسطس/آب العام الجاري، قال وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف إنه منذ ربيع عام 2014، شارك نحو مليون مواطن في البلاد في الأعمال القتالية.وبعد بدء العملية العسكرية، أعلنت السلطات الأوكرانية التعبئة العامة، ومنعت الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد، ثم تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة بشكل متكرر.
https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-عسكري-الجيش-الأوكراني-يبدأ-بتصنيف-زيلينسكي-كعدو-1083319229.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

مسؤولة أوكرانية سابقة تعترف بمشاكل في التسليح وتدعو للتعبئة

09:32 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 09:37 GMT 24.11.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني السابق، آنا ماليار، إن زمن "القرارات الشعبية" بشأن قضايا التعبئة في البلاد، قد ولى.
وقالت ماليار إن مثل هذه الحلول استنفدت، ولم يعد من الممكن وجودها في مثل هذه الحرب المعقدة، مضيفةً: "نحن كمجتمع واع نحتاج إلى فهم هذه الأشياء وألا نتوقع أنه يجب أن تكون هناك أخبار جيدة كل يوم".
وأكدت في لقاء صحفي، أن حجم الجيش الروسي يفوق الجيش الأوكراني، كما اعترفت بأن القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك أسلحة أقل.

وأضافت: "أنا بصراحة لا أفهم لماذا تعتبر التعبئة موضوعا رهيبا في المجتمع، الحرب بشكل عام فظيعة، وخلال الحرب ستكون هناك تعبئة".

جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يبدأ بتصنيف زيلينسكي "كعدو"
20 نوفمبر, 13:48 GMT
يشار إلى أن أوكرانيا لا تكشف بشكل رسمي العدد الحالي لقواتها المسلحة، ولكن في 22 أغسطس/آب العام الجاري، قال وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف إنه منذ ربيع عام 2014، شارك نحو مليون مواطن في البلاد في الأعمال القتالية.
وبعد بدء العملية العسكرية، أعلنت السلطات الأوكرانية التعبئة العامة، ومنعت الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد، ثم تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة بشكل متكرر.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور06:14 GMT
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