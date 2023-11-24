https://sputnikarabic.ae/20231124/مسؤولة-أوكرانية-سابقة-تعترف-بمشاكل-في-التسليح-وتؤيد-التعبئة-1083436465.html
مسؤولة أوكرانية سابقة تعترف بمشاكل في التسليح وتدعو للتعبئة
مسؤولة أوكرانية سابقة تعترف بمشاكل في التسليح وتدعو للتعبئة
صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني السابق، آنا ماليار، إن زمن "القرارات الشعبية" بشأن قضايا التعبئة في البلاد، قد ولى. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T09:32+0000
2023-11-24T09:32+0000
2023-11-24T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقالت ماليار إن مثل هذه الحلول استنفدت، ولم يعد من الممكن وجودها في مثل هذه الحرب المعقدة، مضيفةً: "نحن كمجتمع واع نحتاج إلى فهم هذه الأشياء وألا نتوقع أنه يجب أن تكون هناك أخبار جيدة كل يوم".وأكدت في لقاء صحفي، أن حجم الجيش الروسي يفوق الجيش الأوكراني، كما اعترفت بأن القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك أسلحة أقل.يشار إلى أن أوكرانيا لا تكشف بشكل رسمي العدد الحالي لقواتها المسلحة، ولكن في 22 أغسطس/آب العام الجاري، قال وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف إنه منذ ربيع عام 2014، شارك نحو مليون مواطن في البلاد في الأعمال القتالية.وبعد بدء العملية العسكرية، أعلنت السلطات الأوكرانية التعبئة العامة، ومنعت الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد، ثم تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة بشكل متكرر.
https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-عسكري-الجيش-الأوكراني-يبدأ-بتصنيف-زيلينسكي-كعدو-1083319229.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
مسؤولة أوكرانية سابقة تعترف بمشاكل في التسليح وتدعو للتعبئة
09:32 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 09:37 GMT 24.11.2023)
صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني السابق، آنا ماليار، إن زمن "القرارات الشعبية" بشأن قضايا التعبئة في البلاد، قد ولى.
وقالت ماليار إن مثل هذه الحلول استنفدت، ولم يعد من الممكن وجودها في مثل هذه الحرب المعقدة، مضيفةً: "نحن كمجتمع واع نحتاج إلى فهم هذه الأشياء وألا نتوقع أنه يجب أن تكون هناك أخبار جيدة كل يوم".
وأكدت في لقاء صحفي، أن حجم الجيش الروسي يفوق الجيش الأوكراني، كما اعترفت بأن القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك أسلحة أقل.
وأضافت: "أنا بصراحة لا أفهم لماذا تعتبر التعبئة موضوعا رهيبا في المجتمع، الحرب بشكل عام فظيعة، وخلال الحرب ستكون هناك تعبئة".
يشار إلى أن أوكرانيا لا تكشف بشكل رسمي العدد الحالي لقواتها المسلحة، ولكن في 22 أغسطس/آب العام الجاري، قال وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف إنه منذ ربيع عام 2014، شارك نحو مليون مواطن في البلاد في الأعمال القتالية.
وبعد بدء العملية العسكرية، أعلنت السلطات الأوكرانية
التعبئة العامة، ومنعت الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد، ثم تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة بشكل متكرر.