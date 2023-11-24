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تغطية مباشرة للحظة تسلم الأسرى الإسرائيليين لدى حماس... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231124/مشاهد-لعملية-نقل-أسرى-فلسطينيين-تمهيدا-للإفراج-عنهمفيديو-وصور-1083441171.html
مشاهد لعملية نقل أسرى فلسطينيين تمهيدا للإفراج عنهم...فيديو وصور
مشاهد لعملية نقل أسرى فلسطينيين تمهيدا للإفراج عنهم...فيديو وصور
تناقل نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة لعملية نقل أسرى فلسطينيين من سجن دامون إلى سجن معسكر "عوفر". 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T12:09+0000
2023-11-24T12:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
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أشارت وسائل إعلام إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية نقلت 39 أسيرا فلسطينيا من سجن دامون إلى سجن معسكر عوفر، تمهيدًا للإفراج عنهم.وتم تناقل مقاطع مصورة تظهر الاستعدادات للإفراج عن أسيرات في سجن دامون، وذلك ضمن اتفاق التهدئة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس".دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.ومن المقرر أن تفرج "حماس" خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضاً.وأتت هذه "الهدنة الإنسانية" التي توسطت في إطارها قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم الـ 49 للحرب بين إسرائيل وحماس.
إسرائيل
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

مشاهد لعملية نقل أسرى فلسطينيين تمهيدا للإفراج عنهم...فيديو وصور

12:09 GMT 24.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
عشرات الاصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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تناقل نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة لعملية نقل أسرى فلسطينيين من سجن دامون إلى سجن معسكر "عوفر".
أشارت وسائل إعلام إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية نقلت 39 أسيرا فلسطينيا من سجن دامون إلى سجن معسكر عوفر، تمهيدًا للإفراج عنهم.
وتم تناقل مقاطع مصورة تظهر الاستعدادات للإفراج عن أسيرات في سجن دامون، وذلك ضمن اتفاق التهدئة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس".
دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن تفرج "حماس" خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضاً.
وأتت هذه "الهدنة الإنسانية" التي توسطت في إطارها قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم الـ 49 للحرب بين إسرائيل وحماس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غزة تلتقط أنفاسها في هدنة لمدة 4 أيام.. فيديو وصور10:24 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMT
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