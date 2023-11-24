https://sputnikarabic.ae/20231124/موظفو-بي-بي-سي-يعترفون-بالمعايير-المزدوجة-عند-تغطية-الحرب-في-غزة--1083457451.html
صحفيو "بي بي سي" يعترفون بالمعايير المزدوجة عند تغطية الحرب في غزة
صحفيو "بي بي سي" يعترفون بالمعايير المزدوجة عند تغطية الحرب في غزة
اتهم صحفيون يعملون في في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مؤسستهم بالتحيز وازدواجية المعايير في تغطيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد، قائلين إنها... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T19:13+0000
2023-11-24T19:13+0000
2023-11-24T19:22+0000
اسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082888983_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_ba8777b969ee575674f208fe5c54b761.jpg
ونقلت وسائل إعلام عربية رسالة وردت من ثمانية صحفيين بريطانيين يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية، ويرغبون في عدم الكشف عن هويتهم: "لقد فشلت "بي بي سي" في سرد هذه القصة بدقة بسبب الإغفالات وغياب التدقيق النقدي في الادعاءات الإسرائيلية، وبالتالي فشلت في مساعدة الجمهور على فهم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في قطاع غزة".وتؤكد الرسالة على أن الشركة البريطانية غالبا ما تسلط الضوء على الصعوبات والخسائر التي تعاني منها العائلات الإسرائيلية، وتقريبا لا تسلط الضوء على الصعوبات والخسائر التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية.ونفى متحدث باسم "بي بي سي" جميع هذه الاتهامات، وأكد أن الشركة تظل واحدة من الشركات القليلة التي يتواجد صحفيوها في قطاع غزة وتتاح لهم الفرصة لتغطية ما يحدث في المنطقة، وأضاف أن الشركة روت العديد من القصص لفلسطينيين، بالإضافة إلى روايات مباشرة من مدنيين وأطباء وعمال إغاثة في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/الشرطة-الفرنسية-تعتقل-يوسف-عطال-لاعب-منتخب-الجزائر-بسبب-منشور-ضد-إسرائيل-1083455890.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082888983_17:0:636:464_1920x0_80_0_0_e1ff0b46576ac61db66dd369d821448c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
صحفيو "بي بي سي" يعترفون بالمعايير المزدوجة عند تغطية الحرب في غزة
19:13 GMT 24.11.2023 (تم التحديث: 19:22 GMT 24.11.2023)
اتهم صحفيون يعملون في في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مؤسستهم بالتحيز وازدواجية المعايير في تغطيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد، قائلين إنها أولت المزيد من الاهتمام للخسائر الإسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام عربية رسالة وردت من ثمانية صحفيين بريطانيين يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية، ويرغبون في عدم الكشف عن هويتهم: "لقد فشلت "بي بي سي" في سرد هذه القصة بدقة بسبب الإغفالات وغياب التدقيق النقدي في الادعاءات الإسرائيلية، وبالتالي فشلت في مساعدة الجمهور على فهم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في قطاع غزة".
وقال الصحفيون إن كلمتي "مذبحة" و"فظائع" لا يجوز استخدامهما إلا في المواد المتعلقة بأعمال حركة "حماس" الفلسطينية، والتي في رأيهم يخلق مظهرًا بأن الجماعة هي المصدر الوحيد للعنف في المنطقة.
وأوضح الصحفيون أن هجوم "حماس" على إسرائيل لا يبرر قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، كما لا يحق لهيئة الإذاعة البريطانية تبريره.
وتؤكد الرسالة على أن الشركة البريطانية غالبا ما تسلط الضوء على الصعوبات والخسائر التي تعاني منها العائلات الإسرائيلية، وتقريبا لا تسلط الضوء على الصعوبات والخسائر التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية.
ونفى متحدث باسم "بي بي سي" جميع هذه الاتهامات، وأكد أن الشركة تظل واحدة من الشركات القليلة التي يتواجد صحفيوها في قطاع غزة وتتاح لهم الفرصة لتغطية ما يحدث في المنطقة، وأضاف أن الشركة روت العديد من القصص لفلسطينيين، بالإضافة إلى روايات مباشرة من مدنيين وأطباء وعمال إغاثة في غزة.