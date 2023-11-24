https://sputnikarabic.ae/20231124/هنية-العدو-راهن-على-استعادة-الأسرى-بالقتل-لكنه-أمام-صمود-شعبنا-نزل-عند-شروط-المقاومة-1083445581.html

هنية: العدو راهن على استعادة الأسرى بالقتل لكنه أمام صمود شعبنا نزل عند شروط المقاومة

هنية: العدو راهن على استعادة الأسرى بالقتل لكنه أمام صمود شعبنا نزل عند شروط المقاومة

أفاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل راهنت على استعادة أسراها بالقتل والإبادة الجماعية، إلا أنها رضخت أمام صمود الشعب... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T13:46+0000

2023-11-24T13:46+0000

2023-11-24T13:46+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وقال هنية في كلمة متلفزة: "راهن العدو على استعادة الأسرى لدى القسام والمقاومة بالقتل والإبادة الجماعية وكل أشكال الإرهاب التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً وأعلن أنه لن يقبل بوقف إطلاق النار، ورفض تطبيق قرار مجلس الأمن الذي نص على الهدن الإنسانية".وقال: "شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني وعبر جبهة متراصة في غزة والقدس وفي كافة أماكن تواجده، وإننا نشيد بالبطولات التي يسطرها أبناء شعبنا ومقاومته في الضفة الباسلة في مواجهة ميليشيات المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يقوم بإرهاب منظم ضد أهلنا وأسرانا في الضفة والقدس".وتابع هنية: "لن نغادر مواقعنا ولن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه شعبنا قبل المعركة وأثناءها وبعدها، ونؤكد تمسكنا بوحدة الأرض والشعب والمصير".وأعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل يشمل الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وغاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-أمني-الهدنة-بين-حماس-وإسرائيل-لن-تستمر-ومواقف-أوروبا-وواشنطن-تحركها-الانتخابات-1083444635.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى