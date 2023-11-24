https://sputnikarabic.ae/20231124/وكالة-تنشر-قائمة-بأسماء-الدفعة-الأولى-من-الأسرى-الفلسطينيين-الذين-سيتم-الإفراج-عنهم-1083444166.html
وكالة تنشر قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم
وكالة تنشر قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم
تناقلت وسائل إعلام قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم، اليوم الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T13:15+0000
2023-11-24T13:15+0000
2023-11-24T13:15+0000
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نشرت وكالة "شهاب" للأنباء قائمة بأسماء من سيتم الإفراج عنهم اليوم ضمن اتفاق الهدنة وعددهم 39، حيث توزعوا على 15 طفلا و 24 سيدة.أشارت وسائل إعلام إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية نقلت 39 أسيرا فلسطينيا من سجن دامون إلى سجن معسكر عوفر، تمهيدًا للإفراج عنهم.دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.ومن المقرر أن تفرج "حماس" خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضاً.
https://sputnikarabic.ae/20231124/تغطية-مباشرة-للحظة-تسلم-الأسرى-الإسرائيليين-لدى-حماس-فيديو--1083439501.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
وكالة تنشر قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم
تناقلت وسائل إعلام قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم، اليوم الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
نشرت وكالة "شهاب" للأنباء قائمة بأسماء من سيتم الإفراج عنهم اليوم ضمن اتفاق الهدنة وعددهم 39، حيث توزعوا على 15 طفلا و 24 سيدة.
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة لعملية نقل أسرى فلسطينيين من سجن دامون إلى سجن معسكر "عوفر".
أشارت وسائل إعلام إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية نقلت 39 أسيرا فلسطينيا من سجن دامون إلى سجن معسكر عوفر، تمهيدًا للإفراج عنهم.
دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ
، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن تفرج "حماس" خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضاً.