عربي
https://sputnikarabic.ae/20231124/وكالة-وفا-ارتفاع-عدد-القتلى-من-الصحفيين-في-غزة-إلى-64-منذ-بدء-العدوان-الإسرائيلي-1083427552.html
وكالة وفا: ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين في غزة إلى 64 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
وكالة وفا: ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين في غزة إلى 64 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بمقتل الصحفية أمل زهد، برفقة عائلتها، ليبلغ بذلك عدد الصحفيين القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T03:42+0000
2023-11-24T03:42+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/04/1082793286_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f2bbf057d58984fd119d3a6fc319a1a.jpg
ويوم أمس الخميس، قتل الصحفي المصوّر، محمد عياش، وعدد من أفراد عائلته، وذلك إثر غارةٍ نفّذها الجيش الإسرائيلي واستهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".وقبيل ذلك، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي صحفيين من قناة الميادين جنوب لبنان، وهما المراسلة فرح عمر، والمصوّر ربيع معماري.وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أعلنت عن مقتل 63 من الصحفيين والصحفيات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع في 7 أكتوبر من الشهر الماضي، بينما طالت حملة الاعتقالات ما مجموعه 31 من الصحفيين والصحفيات منذ نفس التاريخ، من بينهم 29 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، ولا يزال أثر الصحفيين نضال الوحيدي، وهثيم عبد الواحد، غير معلوم منذ ذات التاريخ.
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/04/1082793286_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3461996153af224f97ec268d5116c325.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وكالة وفا: ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين في غزة إلى 64 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

03:42 GMT 24.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSتشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023
تشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بمقتل الصحفية أمل زهد، برفقة عائلتها، ليبلغ بذلك عدد الصحفيين القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع 64 صحفيا.
ويوم أمس الخميس، قتل الصحفي المصوّر، محمد عياش، وعدد من أفراد عائلته، وذلك إثر غارةٍ نفّذها الجيش الإسرائيلي واستهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".
وقبيل ذلك، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي صحفيين من قناة الميادين جنوب لبنان، وهما المراسلة فرح عمر، والمصوّر ربيع معماري.
وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أعلنت عن مقتل 63 من الصحفيين والصحفيات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع في 7 أكتوبر من الشهر الماضي، بينما طالت حملة الاعتقالات ما مجموعه 31 من الصحفيين والصحفيات منذ نفس التاريخ، من بينهم 29 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، ولا يزال أثر الصحفيين نضال الوحيدي، وهثيم عبد الواحد، غير معلوم منذ ذات التاريخ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تعلن إدخال 130 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة.. فيديو وصور00:54 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:32 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور22 نوفمبر, 22:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала