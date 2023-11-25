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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-مشكلة-عسكرية-خطيرة-في-أوكرانيا-1083463894.html
إعلام أمريكي يكشف عن مشكلة عسكرية خطيرة في أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف عن مشكلة عسكرية خطيرة في أوكرانيا
صرحت صحيفة أمريكية بأن إمداد الغرب بالمعدات والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية ليس له معنى بسبب الافتقار إلى القيادة العسكرية المختصة والمنسقة في أوكرانيا. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T08:47+0000
2023-11-25T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "بعبارة أخرى، (التكنولوجيا الغربية) ليس لها معنى من دون قيادة عسكرية... لا يظهر ضباط الأركان الأكفاء في قوائم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الموعودة".وأشارت الصحيفة إلى وجود مشكلة خطيرة أخرى للجيش الأوكراني تتمثل في نقص الذخيرة، التي يعتمد توريدها بالكامل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا لصحيفة "فوربس"، فإن القوات المسلحة الاوكرانية لا تمتلك العدد المطلوب من معدات كشف الألغام وخبراء المتفجرات المدربين تدريباً جيداً.ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20231125/نخبة-من-قوات-المظليين-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-ومستودع-ذخيرة-في-أرتيوموفسك-1083461931.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام أمريكي يكشف عن مشكلة عسكرية خطيرة في أوكرانيا

08:47 GMT 25.11.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرحت صحيفة أمريكية بأن إمداد الغرب بالمعدات والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية ليس له معنى بسبب الافتقار إلى القيادة العسكرية المختصة والمنسقة في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "بعبارة أخرى، (التكنولوجيا الغربية) ليس لها معنى من دون قيادة عسكرية... لا يظهر ضباط الأركان الأكفاء في قوائم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الموعودة".
وأشارت الصحيفة إلى وجود مشكلة خطيرة أخرى للجيش الأوكراني تتمثل في نقص الذخيرة، التي يعتمد توريدها بالكامل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لصحيفة "فوربس"، فإن القوات المسلحة الاوكرانية لا تمتلك العدد المطلوب من معدات كشف الألغام وخبراء المتفجرات المدربين تدريباً جيداً.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نخبة من قوات المظليين الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودع ذخيرة في أرتيوموفسك
07:15 GMT
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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