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https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-دولة-جديدة-تقف-ضد-قرار-الاتحاد-الأوروبي-المناهض-لروسيا-1083460964.html
إعلام: دولة جديدة تقف ضد قرار الاتحاد الأوروبي المناهض لروسيا
إعلام: دولة جديدة تقف ضد قرار الاتحاد الأوروبي المناهض لروسيا
أفادت وسائل إعلام تشيكية، اليوم السبت، بأن جمهورية التشيك ستدعم قرار سلوفاكيا بتمديد التصريح الخاص الصادر عن الاتحاد الأوروبي لاستيراد المنتجات النفطية... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T05:37+0000
2023-11-25T05:37+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "ليدوفي نوفيني" التشيكية تصريحات نائب وزير الصناعة التشيكي، رينيه نديلا، الذي قال فيها: "إذا كانت سلوفاكيا قد تقدمت بالفعل بطلب لتمديد الإعفاء من الحظر أو على وشك تقديم الطلب، فإن جمهورية التشيك ستدعم ذلك".وأشار الصحفيون إلى أنه في حال فرض القيود فإن أسعار الوقود سترتفع بشكل كبير وستواجه محطات الوقود التشيكية صعوبات في الإمداد، وسيتعين على الموردين البحث عن مصادر أخرى للواردات.ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا تمثل الآن 60 في المائة من إجمالي إمدادات النفط إلى جمهورية التشيك، مضيفة أن براغ ستفقد أيضًا إمدادات كبيرة من الوقود من الشركة السلوفاكية "سلوفنافت"، لأن العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي تحظر استيراد الوقود المنتج في دول ثالثة من المواد الخام الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/المفوضية-الأوروبية-دول-الاتحاد-تلقت-مقترحات-بشأن-حزمة-العقوبات-الـ12-ضد-روسيا-1083177373.html
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العالم
العالم

إعلام: دولة جديدة تقف ضد قرار الاتحاد الأوروبي المناهض لروسيا

05:37 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورأعلام جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي في السفارة التشيكية في موسكو
أعلام جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي في السفارة التشيكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت وسائل إعلام تشيكية، اليوم السبت، بأن جمهورية التشيك ستدعم قرار سلوفاكيا بتمديد التصريح الخاص الصادر عن الاتحاد الأوروبي لاستيراد المنتجات النفطية الروسية، وذلك تجنبا لارتفاع الأسعار.
ونقلت صحيفة "ليدوفي نوفيني" التشيكية تصريحات نائب وزير الصناعة التشيكي، رينيه نديلا، الذي قال فيها: "إذا كانت سلوفاكيا قد تقدمت بالفعل بطلب لتمديد الإعفاء من الحظر أو على وشك تقديم الطلب، فإن جمهورية التشيك ستدعم ذلك".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد تلقت مقترحات بشأن حزمة العقوبات الـ12 ضد روسيا
15 نوفمبر, 15:10 GMT
وأشار الصحفيون إلى أنه في حال فرض القيود فإن أسعار الوقود سترتفع بشكل كبير وستواجه محطات الوقود التشيكية صعوبات في الإمداد، وسيتعين على الموردين البحث عن مصادر أخرى للواردات.
ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا تمثل الآن 60 في المائة من إجمالي إمدادات النفط إلى جمهورية التشيك، مضيفة أن براغ ستفقد أيضًا إمدادات كبيرة من الوقود من الشركة السلوفاكية "سلوفنافت"، لأن العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي تحظر استيراد الوقود المنتج في دول ثالثة من المواد الخام الروسية.
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