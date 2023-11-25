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https://sputnikarabic.ae/20231125/اختفاء-مذنب-داخل-مكنسة-الكون-الكهربائية-فيديو--1083466757.html
اختفاء مذنب داخل "مكنسة الكون الكهربائية"... فيديو
اختفاء مذنب داخل "مكنسة الكون الكهربائية"... فيديو
نشرت عالمة فلك مشاهد توثق لحظة اصطدام نيزك بسطح المشتري، الذي يطلق عليه بعض علماء الفلك لقب "مكنسة الكون الكهربائية"، بسبب قدرته على جذب الأجسام إلى مدراه، ثم... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T12:02+0000
2023-11-25T12:02+0000
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وكتبت عالمة الفلك، هايدي هامل، على موقع "إكس": "كان هناك تأثير آخر على كوكب المشتري، الوميض الساطع هو نيزك متفجر".وتابعت العالمية موضحة، أنه "شهاب صغير جدا في الغلاف الجوي لكوكب المشتري، بحيث لا يمكن أن يترك تأثيرا، كالذي رأيناه في عامي 1994 و2009".واكتشف علماء الفلك، الطريقة التي يؤثر فيها كوكب المشتري على الأجسام، فهو قادر على جذب الأجسام الصغيرة أيضا، بما ذلك الأجسام التي تبلغ مساحتها 10 أمتار فقط، كالذي انفجر في غلاف المشتري الغازي في أغسطس/ آب الماضي.بالإضافة إلى ذلك، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، اصطدم جزء من مذنب أو ربما كويكب، بجزيئات الغلاف الجوي للمشتري، ما تسبب بانفجار الكويكب بسبب سرعة الاحتكاك وارتفاع درجة الحرارة.
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نادي الفيديو, علوم
نادي الفيديو, علوم

اختفاء مذنب داخل "مكنسة الكون الكهربائية"... فيديو

12:02 GMT 25.11.2023
© Photo / /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán Doranكوكب المشتري
كوكب المشتري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Photo / /JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán Doran
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نشرت عالمة فلك مشاهد توثق لحظة اصطدام نيزك بسطح المشتري، الذي يطلق عليه بعض علماء الفلك لقب "مكنسة الكون الكهربائية"، بسبب قدرته على جذب الأجسام إلى مدراه، ثم قذفها إلى مسافات بعيدة قد تصل للأرض.
وكتبت عالمة الفلك، هايدي هامل، على موقع "إكس": "كان هناك تأثير آخر على كوكب المشتري، الوميض الساطع هو نيزك متفجر".
وتابعت العالمية موضحة، أنه "شهاب صغير جدا في الغلاف الجوي لكوكب المشتري، بحيث لا يمكن أن يترك تأثيرا، كالذي رأيناه في عامي 1994 و2009".
واكتشف علماء الفلك، الطريقة التي يؤثر فيها كوكب المشتري على الأجسام، فهو قادر على جذب الأجسام الصغيرة أيضا، بما ذلك الأجسام التي تبلغ مساحتها 10 أمتار فقط، كالذي انفجر في غلاف المشتري الغازي في أغسطس/ آب الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، اصطدم جزء من مذنب أو ربما كويكب، بجزيئات الغلاف الجوي للمشتري، ما تسبب بانفجار الكويكب بسبب سرعة الاحتكاك وارتفاع درجة الحرارة.
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