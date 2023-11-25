https://sputnikarabic.ae/20231125/اكتشاف-أول-اتصال-بين-إنسان-نياندرتال-والإنسان--1083471975.html

اكتشاف "أول اتصال" بين إنسان نياندرتال والإنسان

اكتشاف "أول اتصال" بين إنسان نياندرتال والإنسان

وجدت دراسة نُشرت، في عام 2021، أن أبناء عمومتنا من الـ"نياندرتال"، لديهم القدرة على سماع وإصدار أصوات الكلام التي تصدرعن لإنسان الحديث. 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T14:41+0000

2023-11-25T14:41+0000

2023-11-25T14:41+0000

مجتمع

منوعات

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واستنادًا إلى التحليل التفصيلي وإعادة البناء الرقمي لبنية العظام في جماجم الـ"نياندرتال"، حسمت الدراسة جانبًا واحدًا من الجدل المستمر، منذ عقود، حول القدرات اللغوية لإنسان الـ"نياندرتال".وتابع: "النتائج قوية وتظهر بوضوح أن إنسان النياندرتال، كان لديه القدرة على إدراك وإنتاج الكلام البشري، وهذا هو واحد من خطوط البحث الحالية والمستمرة القليلة جدًا، التي تعتمد على الأدلة الأحفورية لدراسة تطور اللغة، وهو موضوع صعب للغاية في الأنثروبولوجيا".وأفادت مجلة علمية بأن الفكرة القائلة بأن إنسان الـ"نياندرتال" كان أكثر بدائية بكثير من الإنسان الحديث (الإنسان العاقل)، عفا عليها الزمن، وفي السنوات الأخيرة، تظهر مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الـ"نياندرتال" كانوا أكثر ذكاءً بكثير، من ما افترضنا ذات يوم، لقد طوروا التكنولوجيا وصنعوا الأدوات وأبدعوا الفن، وأقاموا جنازات لموتاهم.وبحسب المجلة، ما إذا كانوا قد تحدثوا بالفعل مع بعضهم بعضا، ظل لغزا.وأشارت المجلة إلى أنه من الصعب جدًا إثبات ما إذا كان الأمر كذلك بطريقة أو بأخرى، ولكن الخطوة الأولى ستكون تحديد ما إذا كان إنسان الـ"نياندرتال" قادرعلى إنتاج وإدراك الأصوات في النطاق الأمثل للتواصل القائم على الكلام.ولذلك قام فريق بقيادة عالمة الحفريات البشرية، مرسيدس كوندي فالفيردي، من جامعة الكالا في إسبانيا، في القيام بدراسة الموضوع.وجد الفريق أن إنسان نياندرتال كان يتمتع بسمع أفضل في نطاق 4 إلى 5 كيلو هرتز من أسلاف البشر سيما، وأن عرض النطاق الترددي الذي يشغله إنسان نياندرتال كان أقرب إلى عرض النطاق الترددي للإنسان الحديث من ذلك الخاص بأسلاف سيما.وقالت كوندي فالفيردي: "هذا هو المفتاح حقًا".ومن المثير للاهتمام أن النطاق الترددي المشغول لإنسان النياندرتال امتد إلى ترددات أعلى من 3 كيلو هرتز والتي تشارك بشكل أساسي في إنتاج الحروف الساكنة، حيث لاحظ الفريق أن هذا من شأنه أن يميز أصوات إنسان نياندرتال عن الأصوات المبنية على حروف العلة للرئيسيات غير البشرية والثدييات الأخرى.وقال كوام: "معظم الدراسات السابقة لقدرات الكلام لدى النياندرتال ركزت على قدرتهم على إنتاج حروف العلة الرئيسية في اللغة الإنجليزية المنطوقة".وحذر الباحثون من أن امتلاك البنية التشريحية القادرة على إنتاج الكلام وسماعه لا يعني بالضرورة أن إنسان النياندرتال كان لديه القدرة المعرفية للقيام بذلك، لكنهم يشيرون إلى أنه ليس لدينا أي دليل على أن أشباه البشر سيما أظهروا سلوكًا رمزيًا معقدًا، مثل الجنازات والفن، الذي وجدناه مرتبطًا بالنياندرتال، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختم الباحثون: "جنبًا إلى جنب مع الاكتشافات الحديثة التي تشير إلى السلوكيات الرمزية لدى إنسان النياندرتال، تعزز فكرة أنهم يمتلكون نوعًا من اللغة البشرية، وهو نوع مختلف تمامًا في تعقيده وكفاءته عن أي نظام اتصال شفهي آخر تستخدمه الكائنات غير البشرية على هذا الكوكب".

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